El jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, encabezaron el acto de entrega y puesta en marcha de 80 nuevos patrulleros, que se suman a la entrega realizada en febrero de camionetas, motos, más efectivos y equipos de alta tecnología adquiridos.

El acto tuvo lugar en el Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Lomas del Mirador y se da en el marco del Programa de Fortalecimiento de Seguridad, que incluye al Plan Integral de Seguridad que se está llevando a cabo en las ciudades del municipio con una inversión de 1.500 millones de pesos.

El intendente Fernando Espinoza estuvo acompañado por Axel Kicillof.

“Hoy es otro día muy importante para La Matanza, la Quinta provincia demográficamente hablando. Es muy significativo que, después de cuatro años de desidia, desinterés y abandono a los vecinos por parte del gobierno provincial y nacional anterior, que nos llevaron a tener solo 65 móviles, podamos contar hoy con el apoyo de la Provincia y de la Nación para triplicar la capacidad de patrullaje en las diecisiete ciudades del distrito. Estos 80 nuevos patrulleros se suman a los 50 que se habían incorporado en febrero y ayudarán a reforzar las tareas de prevención del delito”, expresó Fernando Espinoza.

“Estamos fortaleciendo el sistema de seguridad para que nuestros vecinos estén mucho más seguros. Los nuevos móviles estarán a lo largo y ancho de La Matanza patrullando las diferentes cuadrículas las veinticuatro horas del día, lo que va a cambiar la vida de nuestra gente”, agregó.

Los patrulleros fueron presentados en La Matanza.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof aseguró que “a partir de un plan de inversiones en el que trabajamos junto al Gobierno Nacional, estamos dotando a nuestra policía de las herramientas necesarias para prevenir y combatir el delito. Hoy sumamos 80 camionetas para La Matanza, que cuentan con la última tecnología y van a permitir fortalecer los patrullajes en todo el municipio. En toda la Provincia se observa que veníamos de cuatro años en los que no se invirtió lo necesario para mantener el parque automotor que se precisa para los patrullajes. Vamos a seguir trabajando junto a todos los distritos para brindarle las mejores herramientas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

“Agradezco a nuestro presidente Alberto Fernández y a nuestro gobernador Axel Kicillof por haber escuchado la voz del pueblo de La Matanza, que está haciendo la inversión más grande del sector en materia de seguridad. Como parte del plan, también recibimos 500 nuevos efectivos de las Fuerzas especiales de Seguridad del Grupo UTOI a través de nuestro ministro de Seguridad, Sergio Berni, y 700 nuevos efectivos de la Gendarmería Nacional. Esto se suma a las 2.000 cámaras de seguridad, a las cámaras lectoras de patentes, a las cámaras de reconocimiento facial, utilizando las últimas tecnologías para generar una ciudad más segura”, destacó el jefe comunal y subrayó: “Este es el verdadero cambio que La Matanza necesitaba”.

“Es bueno recordar que el municipio tiene nada más que el 3% del presupuesto que tiene la Capital Federal. Por eso insistimos en que estas acciones generan justicia y dignidad para todos los bonaerenses. No puede ser que los bonaerenses sean ciudadanos de segunda y los vecinos de la Capital Federal sean ciudadanos de primera”, indicó Fernando Espinoza.

“Estamos cuidando a nuestra gente”, sostuvo el jefe comunal y remarcó: “Mejor que decir es hacer. Por eso en La Matanza le declaramos la guerra a la inseguridad y le exigimos a la Justicia que esté a la altura de las circunstancias. No puede pasar más que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Todos los días siguen pasando cosas y por más que nosotros pongamos todo el esfuerzo en más patrulleros, en más grupos especiales de seguridad, en más logística con la nueva tecnología, si la Justicia no deja presos a los delincuentes no vamos a poder solucionar este gran problema”.

“Que nos escuchen los jueces y los fiscales y que actúen de la forma que tienen que actuar. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, pero esto es en vano si la Justicia sigue dejando a delincuentes en libertad”, enfatizó Fernando Espinoza y agregó: “No hay un tesoro más grande en la Argentina, y en el mundo, que el valor de la vida de una persona”.

“Si hay una gran enseñanza que hemos aprendido durante esta pandemia es que, aún con grandes dificultades, si trabajamos juntos y nos comprometemos, entre todas y todos podemos lograr hasta lo imposible”, concluyó Fernando Espinoza.