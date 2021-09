La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió a las medidas sanitarias anunciadas el pasado martes, en donde se señaló que ya no será obligatorio el uso del barbijo en determinadas situaciones, frente a la baja de casos y de muertes por coronavirus en las últimas semanas en el país.

Al respecto, Vizzotti aclaró este miércoles en una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada que el uso de barbijo solo "deja de ser obligatorio en ámbitos al aire libre en los que se esté circulando sin gente alrededor", pero que "en todas las demás situaciones sigue siendo obligatorio".

"La no obligatoriedad del barbijo es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo. Las personas que lo utilicen tendrán una protección más grande cuando uno está caminando por la calle al aire libre y sin gente alrededor no es obligatorio usar el barbijo, es así de claro y de acotada la recomendación", enfatizó la funcionaria.

Sobre esta línea, la titular de la cartera sanitaria especificó que "en los lugares cerrados, en el transporte público o en un lugar al aire libre con gente alrededor es obligatorio usar el barbijo" y pidió “no darle más volumen ni complejidad a algo que tiene una indicación muy precisa".

En relación a los motivos que llevaron a tomar estas medidas, Vizzotti puntualizó que "las medidas que se anunciaron son parte de plan de aperturas progresivas y cuidadas en función de la situación epidemiológica".

Al respecto, aclaró que los objetivos planteados por el Gobierno de "retrasar el ingreso de la variante Delta y hacer crecer la campaña de vacunación se han cumplido", algo que "se está traducido en número de casos, hospitalizaciones y muertes, que viene en descenso hace 15 semanas consecutivas".

"Con esa mirada, con el número de casos más bajo del año, estamos ante una situación epidemiológica que nos hace pasar a la etapa 2, de recuperación cuidada y progresiva", especificó la funcionaria.

En ese sentido, la ministra de Salud resaltó que "estamos en un momento donde no estábamos hace un año en relación a la circulación viral, a las muertes y a las internaciones".