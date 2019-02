Por Damián Juárez

María Eugenia Vidal está dispuesta a que, en la ya lanzada campaña electoral bonaerense, los docentes no le arruinen el arranque del año con conflictos que pongan en riesgo el inicio de clases. Los intendentes de los 69 distritos municipales en los que Cambiemos es gobierno ya recibieron la instrucción de "militar" activamente el comienzo de clases, resaltar los logros educativos de la gestión y advertir sobre las consecuencias de que las clases no empiecen en tiempo y forma.



En La Plata, sede de la gobernación, hay temor de que el titular del Suteba, Roberto Baradel, en alianza con el kirchnerismo, plantee un duro conflicto sindical, como el del año pasado, que ponga en jaque al gobierno provincial en un año de elecciones. La confrontación está dando sus primeros pasos.



En las últimas horas, los maestros nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense intimaron de manera formal al Ministerio de Trabajo de la provincia para que se convoque a paritarias en un plazo de 48 horas.



"El artículo 12 de la Ley 13.552 otorga la facultad a dicho Ministerio, como la autoridad provincial en el ámbito paritario, a convocar a la negociación a pedido de una de las partes, acción que no se encuentra cumpliendo en la actualidad", indicó el texto presentado por los gremios AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba.



Esta carta documento es el primer capítulo de lo que cerca de Vidal interpretan como una ofensiva de los maestros. Para responderla, el gobierno provincial montará mesas educativas en todos los distritos y planteará durante todo febrero una campaña política y comunicacional para fomentar el inicio de las clases en fecha.



Alto perfil de Baradel



El sindicalista es, desde hace un buen tiempo, un dolor de cabeza para la administración Vidal. El dirigente docente intensificó en los últimos meses su perfil opositor y se mostró el último jueves en la Marcha de Antorchas, en Bariloche, donde dijo que el gobierno tiene "fecha de vencimiento".



Baradel, quien subió su perfil político en sus últimas apariciones, dijo que "vamos a parar los tarifazos" y "vamos a construir las condiciones para una marcha nacional y un paro nacional que ponga freno a las políticas de ajuste de este gobierno".



A la hora de criticar a Vidal, indicó: "Le reclamamos a la gobernadora que nos convoque a paritarias. No entendemos por qué no lo hace. ¿Por qué no no convocó en el mes de enero? Si plantea que su preocupación es que los chicos tengan clases, entonces debería habernos convocado durante enero".



"Si no nos convoca, el conflicto que se pueda generar será responsabilidad de ella", advirtió el sindicalista, quien también descartó las versiones sobre su potencial candidatura a gobernador: "El gobierno de Cambiemos, al no poder interpelarnos por ningún lado, saca noticias falsas. Se quiere instalar una candidatura falsa para desviar el eje del debate. Esa candidatura es mentira. No me ofrecieron nada ni tampoco lo tengo previsto".



Candidato o no, lo que está claro es que Baradel será el próximo objetivo de Vidal en su lucha para apuntalar a Mauricio Macri en las elecciones unificadas a Presidente y a gobernador bonaerense, luego de que la propia mandataria rechazara la posibilidad de un desdoblamiento.



La provincia, a nadie se le escapa, es el territorio donde se definirá la presidencial, con la incógnita aún abierta de si Cristina Fernández de Kirchner será candidata y con el peronismo con una paleta abierta de candidatos para enfrentar a Cambiemos por el sillón de gobernador, que incluye a Martín Insaurralde -impulsado por algunos intendentes-, Axel Kicillof -más cercano a Cristina- e incluso la posibilidad de que tanto Fernando Espinoza como Verónica Magario se postulen en representación de La Matanza, el distrito más poblado de la provincia.