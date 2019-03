Eugenio Semino, afirmó este martes que "no es significativo para el sistema" el costo fiscal de devolver (el impuesto a las Ganancias) o dejar de descontarlo, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la jubilada entrerriana María Isabel García.



El fallo de la Corte, dijo el defensor de la Tercera Edad en declaraciones a radio Concepto, "es importante para los que están en juicio", ya que representa "un interesante antecedente jurisprudencial". Semino recordó que hoy son unos 260.000 los jubilados a los que les descuentan Ganancias, y consideró que "lo complicado es que se aumenta la litigiosidad".



El defensor rescató del fallo mayoritario a favor de la inconstitucionalidad, "que se haya tenido en cuenta la situación social de la jubilada, en particular porque había aducido un problema de salud que no pudo afrontar a partir del descuento de Ganancias".



Semino remarcó además que se tuvo en cuenta la reforma constitucional de 1994, la incorporación de tratados internacionales y el establecimiento como naturaleza jurídica del derecho previsional, "que es un bien social y no una mera renta como sostuvo el voto en disidencia".



En cuanto a la exhortación al Congreso, como en otros casos, para que establezca una norma general que haga extensivo el criterio al resto de los jubilados, recordó que los legisladores aún están en mora con otros fallos, como el caso Badaro, que data de 2006.



Por último, Semino juzgó que la decisión de la Corte es "más efectista que efectiva", mientras otros dos casos "sí involucran mucha plata para el sistema y para los jubilados".



Concretamente, precisó, los que se refieren a la tasa de sustitución que se percibe al momento de jubilarse, para que sea del 70% en vez del 46%, y el "factor empalme" entre metodologías de ajuste de haberes entre septiembre de 2017 y marzo de 2018.