Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, calificó como "ridículos" los dichos del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien había asegurado que si es elegido como presidente en 2023 cerrará la cartera que ella conduce. En ese sentido, manifestó que el Estado debe invertir para que "las diferencias entre mujeres y hombres sean cada vez menos".

"En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural y no voy a estar pidiendo perdón por tener pene", había manifestado el economista libertario. Consultada por estas declaraciones, la funcionaria nacional dialogó con Jorge Rial para el programa Argenzuela (Radio 10). "Hay gente que piensa que a las mujeres no nos da y otras que pensamos de diferente manera, que partimos de diferentes lugares, de más atrás", sostuvo.

En su discurso, Javier Milei había apuntado contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

"Es profundamente ideológico el pensamiento sobre este tema", consideró la abogada, al mismo tiempo que opinó: "Yo puedo discutir e intercambiar opiniones con cualquiera, me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene".

"Después, cuando una dice '¿Por qué las matan?¿Por qué las violan?'. Bueno algunos piensan que es culpa nuestra. Hay otros que dicen no, si vos tenés menos oportunidades, menos autonomía, no tenés laburo, te quedás con los pibes y el tipo se va y no podés tener una vida independiente, eso impacta", describió.

"Hay dos posiciones: los que creen que no tienen que hacer nada para que esto mejore o los que pensamos que el Estado debe "moverse" con un rol hacia la igualdad", detalló.

Por último, cuestionó: "¿Cómo hacés para debatir o dar tu opinión si en frente tenés una 'derecha zombie, terraplanista'? Una derecha que te niega el cambio climático, que te dice que no te tenés que vacunar y que hay que cerrar el ministerio porque tengo pene. No hay modo".