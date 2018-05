Por Florencia Golender

@flopa01

Algunos economistas diagnosticaron hace rato una crisis de credibilidad y confianza como la actual, otros apostaron a largo plazo por el modelo propuesto, ninguno vaticinó con precisión temporal que optar por el endeudamiento externo, entre otras decisiones de la gestión macrista, resultarían en un pedido de auxilio financiero al FMI en mayo del 2018.

En diálogo con Crónica, especialistas de todas las corrientes de pensamiento, opinaron sobre la situación macroeconómica y la decisión anunciada este martes en la Casa Rosada. Fiel a su estilo, el liberal Javier Milei, aseguró: "Caer en el FMI implica que ha fracasado de modo rotundo el gradualismo, a velocidad de tortuga embarazada de Cambiemos, ya que el mercado le bajó el pulgar".

En ese sentido, se expresó Miguel Angel Boggiano: "El FMI debería ser el último recurso, había otras opciones. Quedó a la vista que subir la tasa al 40% no tuvo ningún efecto en frenar el dólar. La gran pregunta es cuando van a bajar esa tasa que encarece todas las operaciones con crédito".

"Era preferible gastar más reservas y retirar pesos de circulación -continuó Boggiano-. Creo que esto se podría haber resuelto con cambios en el gabinete. El directorio del Banco Central debe estar lamentándose enormemente no haber renunciado en diciembre (cuando el Ejecutivo forzó al presidente del organismo, Federico Sturzenegger a bajar la tasa), un Banco Central sin reputación es efectivo para ningún tipo de política".

Por su parte, el economista Andrés Asiain, sostuvo que "se trata de una decisión que muestra el grado de desesperación del gobierno para enfrentar la corrida cambiaria y que hace recordar al blindaje en tiempos de la Alianza. Es decir, que ante una corrida c ambiaria en un esquema económico inviable, se financia la fuga de capitales de los grandes grupos económicos con créditos del FMI".

En tanto, Agustín D´Attellis, resaltó que "el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no dio especificaciones técnicas sobre lo que van a negociar. Enseguida que terminó la conferencia, empezó a subir el dólar y creo que mañana va a seguir, el mercado no se confunde con cuentos. Esta crisis no se va a poder contener, no creo que el Fondo preste al país esos 30.000 millones de dólares y no creo que sirva ni para ganar tiempo", fustigó.