Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) viajarán a Belice para que, en caso de que se resuelva la expulsión de ese país del detenido empresario de la carne Alberto Samid, pueda ser traído rápidamente al país, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La funcionaria detalló que luego de que la Justicia argentina solicitó hace pocos días la búsqueda de "El rey de la carne", las fuerzas de seguridad hicieron "un trabajo de rastreo" que contó con la colaboración de Paraguay y Panamá. "Tuvimos la colaboración de mucha gente que nos dijo que lo había visto ahí, que nos llamó por teléfono. Seguimos analizando y logramos ubicar que estaba en el (hotel) Radisson de Belice y que cuando se hizo público esto por los medios, después se fue a la isla San Pedro", detalló Bullrich al canal TN. Entonces, a través de la Oficina Central de Interpol se logró que Belice lo busque y este sábado lo haya detenido.

En Belice, fue detenido por #Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber donde están. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 6 de abril de 2019

"Están saliendo dos oficiales de la PFA para que en caso de que la decisión de los tribunales de Belice sea la expulsión, puedan traerlo y presentarlo ante la Justicia", explicó la ministra, quien explicó que se lo podría acusar de "un delito migratorio y lograr una salida más simple". Agregó que el viaje de los policías también tiene que ver con que no hay vuelo directo de Belice a la Argentina y entonces el país que lo requiere debe enviar efectivos a buscarlo. "Veremos si Belice acepta la expulsión", dijo Bullrich y sostuvo que una razón posible para que Samid haya viajado allí "es que es un país sin extradición a la Argentina", es decir, que no tiene convenio con ese fin.

Sobre cómo fue su salida del país, explicó que está registrado su ingreso a Paraguay, pero no la salida de la Argentina, por lo que es posible que haya salido por un paso ilegal. "Samid podría haber evitado todo esto porque si se presentaba en el tribunal solo y no hubiera hecho este raid, no hubiera quedado detenido. El decidió el camino de escaparse", remarcó.