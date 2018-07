Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Mientras el presidente Mauricio Macri buscaba nuevas inversiones en el exterior, aquí en Buenos Aires se anunciaban aumentos constantes de tarifas. No sólo eso, sino que, desde La Pampa, un gobernador bien peronista desafía al gobierno con no apoyar el presupuesto que debe presentarse en septiembre ante el Congreso de la Nación. "Basta de ajustes", declara Carlos Verna, que siempre se plantó, inclusive en el mandato de Cristina Kirchner, contra "los que quieren destruir las banderas que dejó el general Perón y su doctrina".

Según esta declaración, se pudo saber que otros gobernadores están analizando la situación de esa merma de trescientos mil millones de pesos que debe cumplir el interior "para satisfacer el apetito del préstamo que otorga el Fondo Monetario Internacional". De allí que se avecina un petitorio global de "todos" los gobernadores con el Presidente para tratar de negociar el asunto. Tienen tiempo hasta septiembre, pero la velocidad de la caída económica exige "que el poder central se haga cargo de esos ajustes y no las provincias", conjugan en reuniones directas entre los gobernadores.

Macri está en Sudáfrica, donde anda diciendo que Argentina "abre las puertas a todas las inversiones", pero hasta ahora no se notan. Mañana, desde Córdoba, el mandatario señalará en discursos y contactos qué pasará de aquí en más. En tanto, impacta en los bolsillos el aumento "casi diario" de los transportes hasta octubre, lo cual significa que la canasta familiar se achica cada vez más y no hay forma de que se tomen medidas más adecuadas para el bolsillo de la población.

Hay muchos detalles que vamos a ir contando en este espacio que tiende a mostrar intimidades de la sucesión de acontecimientos salientes destacables dentro y fuera de la Casa Rosada.

¿Suspensiones sí?

En medio de este torbellino de medidas que surgen desde el corazón del gobierno hasta versiones que circulan en pasillos oficiales, se sabe que los aumentos tarifarios en los transportes ya son un hecho. No así ciertos rumores que se conjuran en torno a los ministerios de Trabajo y de Transporte.

Ejemplo: en las paritarias de colectiveros se dice que un sector empresarial no quiere saber nada con los aumentos de sueldos "si antes no se recomponen los subsidios destinados a la renovación de unidades".

Hablan incluso de "suspender personal porque no se pueden pagar las alzas debido a que es imposible invertir en los costos de renovación si no hay un respaldo". Así están las cosas en el movimiento de la circulación urbana. Lo que sí, no se habla de huelga.

Imagen que cae

Durán Barba, el ecuatoriano que evalúa cómo funciona Macri en su gestión, sabe que la imagen del mandatario está en baja. De allí que ahora llega hasta el propio despacho del Presidente para sugerir cómo deben modificarse ciertos movimientos. Dicen que vuelven los timbreos de Macri. No todos, claro. Hay un plan para volver "a subir las escaleras del respaldo de la gente", admiten en la Rosada.

Mañana, por ejemplo, en Córdoba. Allí el mandatario tiene buenas perspectivas porque ganó ampliamente. Pero claro, del otro lado del mostrador consideran que "ahora, en este tiempo", el mundo de apoyo "cambió" y no para bien. Disminuyó la credibilidad porque la gente no tiene para consumir. Se espera entonces, según una voz creíble, que habrá "algún" mensaje presidencial para referirse a lo que ocurre.

No al IVA en comida

Este bloque de Breves y Sabrosas incluye realidades y versiones. Aquí llegan.

A) Hay un proyecto de eliminar el IVA de la canasta básica. También de concretar la Ley de la Góndola. Dos iniciativas que llegaron a la Rosada y al Congreso. Las presentó José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional. Favorece a las clases menos pudientes. Vale.

B) ¿A quién se le ocurre?... Circuló un rumor detestable: desindexar las jubilaciones. El gobierno no dijo ni sí ni no. No toquen más a los abuelos, por favor, que ya bastante sufren.

C) Dijo que "a la mayoría le pareció bien". Lo mencionó el Presidente desde Sudáfrica al referirse a la reforma de las Fuerzas Armadas. Habrá hecho alguna encuesta, muy personal. No sean malos, muchachos.

D) En Intimidades de Crónica HD se anunció la posibilidad de que un equipo de Qatar pueda jugar en la Argentina en el campeonato de ascenso. Nuestros colegas del deporte Carlos Stroker y Matías Ruffet lo revelaron mencionando una conversación de Macri con dirigentes de aquel país, como buen futbolero. También contaron cómo aumentan las entradas de fútbol, las tarifas para ver fútbol por televisión y que ya "la gente va a tener que escuchar la radio". Sorpresa: también allí en ese medio los incrementos serán impactantes. Ehhhà gobierno, pare. Y la última de este segmento tiene otro contexto: los trabajadores rurales, con Ramón Ayala a la cabeza, piden un aumento de salarios del 25 por ciento. ¿No se atreverán a decirles que no... verdad?

Aportes truchos

El escándalo producido en el partido oficial sobre aportes truchos ha desencadenado una investigación exhaustiva pedida por el Presidente. Según alguna voz del corazón oficial, "quiero una total investigación", habría subrayado Macri ante un núcleo de ministros en una reunión en Olivos. "Quiero pruebas", arremetió luego el mandatario, y habló largamente con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con la presencia de los ministros de Justicia y del Interior.

Las acusaciones formuladas contra los funcionarios son: usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, y violación de secretos y privacidad. Hay una gran preocupación en el gobierno por este asunto, "y más en el Presidente", se remató.

Hasta dentro de siete días, aquí en estas páginas y, como siempre, el viernes por TV a las 21. Felicidades a los 55 años de Crónica, que sólo tiene metido en su corazón estar siempre junto al pueblo. La Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno envía un fuerte abrazo a toda la gente de nuestro diario. Chau.