El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo este martes que "la transición se da si hay posibilidades de compatibilizar y transmitir experiencias, sino no hay transición", en referencia a los contactos entre las gestiones saliente y entrante del Poder Ejecutivo, pero reconoció que "todavía falta tiempo" hasta el 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia Alberto Fernández.



"La transición se da si hay posibilidades de compatibilizar y transmitir experiencias, sino no hay transición", sostuvo Aguad, quien junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ofició de vocero de la reunión de gabinete nacional que esta mañana encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Para el funcionario de Defensa, la transición entre ambos gobiernos "empezó con los dos presidentes, pero por algún motivo que desconozco no siguió".



Aclaró entonces que la orden recibida del presidente Macri fue "organizar cada uno su ministerio para traspasar esta experiencia". Y agregó: "Sino dejaremos los papeles arriba de la mesa".



Aguad consideró que para avanzar en la transición "hace falta que los interlocutores sean oficiales, no simplemente gestores de buena voluntad", pero opinó que "todavía falta tiempo" hasta el 10 de diciembre, de modo que podría darse antes de esa fecha.



Por su parte, Garavano expresó que "el Gobierno está haciendo un transición ejemplar" en la parte que le toca. Pero indicó que "hasta el día de hoy" no se identificó un funcionario enviado a cada área, más allá de "conversaciones informales".



Sobre el traspaso del mando, afirmó que "no ha habido noticias", pero de todos modos sostuvo que es algo que definirán "los dos presidentes".