Los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negro (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), presentaron el último viernes un proyecto en el que solicitan el juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Lo acusan de incurrir en mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Esta iniciativa de carácter testimonial, ya que la alianza opositora no tiene los dos tercios de los votos en el Congreso para avanzar en el enjuiciamiento, generó diferentes repercusiones. Ahora fue el turno del jefe de de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A diferencia de otros dirigentes de la coalición, Larreta se despegó de la idea de impulsar un juicio político contra el Presidente. "Ese es un tema del Congreso, yo no lo promoví, no me parecería", consideró en declaraciones radiales. "A priori, a mí no me suena. Pero las cosas no son lo que a mí me suenan o no, es lo que dice la ley", agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad.

"Creo que lo hizo el Presidente está mal y punto. Es un incumplimiento grave de su propio decreto. Así de claro, está mal e incluso me pareció mal que cuando salió a aclarar el tema, de alguna manera responsabilizó a su pareja en su primera declaración", continuó Larreta sobre las fotos que comprobaron un festejo en la Quinta de Olivos, en medio del aislamiento obligatorio.

Además, el jefe de Gobierno porteño rechazó la comparación con sus vacaciones a principio. de 2021, que lo obligaron a dar comienzo a las sesiones legislativas de la Ciudad desde su casa, por videollamada. "No hubo ningún incumplimiento. Volví y cumplí con la cuarentena. No hubo ningún incumplimiento, volví y estuve siete días en mi casa”, remarcó.

Críticas de Macri al Presidente

Las declaraciones de Rodríguez Larreta se produjeron horas después de una entrevista brindada por Mauricio Macri, luego de su gira por Europa. El ex mandatario evitó referirse al pedido de juicio político contra Alberto Fernández, pero lo cuestionó en duros términos por el festejo realizado en la Quinta de Olivos.

“Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo. Tal vez el Presidente tocó fondo del valor de la palabra, del valor de la palabra presidencial y esa foto terminó de destruir toda autoridad moral del presidente”, opinó Macri en una entrevista televisiva.

Macri fue consultado también sobre las acusaciones que recibe Juntos por el Cambio en torno al regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la fuga de capitales durante su gobierno. “Es todo una mentira, igual que la foto de Olivos, es todo una mentira que ellos llaman relato”, expresó el ex presidente, que tiene previsto sumarse a la campaña electoral de la alianza opositora.