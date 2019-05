El economista, Roberto Lavagna manifestó que: "Desde el primer día planteamos estar al margen de la grieta. Nosotros no tenemos porqué seguir ese juego".



"Hoy soy candidato a presidente por Consenso 19, un grupo aparte del Justicialismo, que incluye al radicalismo. Y vamos a recibir con mucho placer, con los brazos abiertos a todos los radicales que no se sientan representados con el PRO", confió al asegurar que será precandidato a presidente por esa fuerza.



Más tarde, señaló: "Nosotros somos la anti grieta. Ni Cristina ni Cambiemos. Lo que intentamos es construir un espacio del centro atrayendo gente de los dos lados".



"El presidente hizo una consulta hace unos días en torno a unos puntitos. Fuimos los primeros en contestarla. Y le dijimos que en los 10 puntos no figura la palabra crecimiento, industria, inversiones, trabajo, educacion.. entonces no podemos aprobar esos diez puntos", sostuvo Lavagna en C5N al tiempo que agregó que "hay algunas que pueden ser aceptables pero las prioridades no estan en esos diez puntos".



Luego manifestó: "Acordaron esos items que están centrados en ajuste y pagarle a los acreeedores. Ayer lo acordaron, está en todos los diarios de hoy. Acuerdo, ajuste y pago a los acreedores". En tanto, subrayó que tampoco dice "ni una palabra de crecimiento o creación de trabajo".



"Vamos por los votantes de Cambiemos y el kirchnerismo. De ambos. No para quitarle nada a nadie", explicó el economista. Además, comentó que este espacio es un proyecto y "tiene alguna trayectoria. Sino todo es una mezcolanza".



Ante la consulta sobre si habló con el flamante precandidato a presidente Alberto Fernández dijo que no se comunicaron ya que este "sabe que somos la anti grieta".



Luego, habló que su proyecto pretende "salir de la idea del ajuste permanente en el que hemos vivido en los ultimos 3 años. En el futuro próximo no se habrá creado nada de trabajo. Por eso nosotros vamos al reves, Argentina tiene recurso de capital y mucha mano de obra desempleada. Lo que tenemos que hacer es movilizar eso para que la economía crezca".



Sobre las diferencias con el gobierno de Mauricio Macri y la crisis del 2001 comentó que esta última "fue mayor. La convertibilidad Menem-Cavallo, un régimen viable y se desplomó. Más de la mitad de Argentina entró en la probeza. Nosotros sacamos de la experiencia de 2002 que si uno quiere puede poner en marcha la economía que está paralizada".



Sobre las políticas económicas advirtió que "hay que dejar de hablar del FMI. Ese es el problema, en general, de algunos partidos políticos porque creen que lo que ellos dicen es lo que está bien. Hay una salida, hay recursos ociosos. En realidad se equivocaron desde el principio. Lo primero que dijeron es que la economia iba a crecer por la lluvia de inversiones y en una economía donde no hay demanda no hay lluvia de inversiones. Y no hubo. En trece años, de Argentina salieron 60 mil millones de dolares. Hubo lluvia de adentro para afuera. Son datos oficiales", sostuvo con firmeza Lavagna.



Con respecto a la inflación, comentó "en una economía absolutamente estancada, 8 años estancado, 4 de Cristina y 4 de Macri, cuando uno achica la presión inflacionaria pierde".



Consultado por las próximas elecciones aclaró que: "Va a decidir la gente, no hago pronósticos de ese tipo, los ciudadanos dirán. Ojalá quieran producir un cambio. No Cambiemos. Eso fracasó. Era mucho marketing. Acá lo que hace falta son 14 horas diarias de trabajo. Menos marketing y trolls o insultadores que trabajan para el Gobierno".



A su vez señaló que no sigue las encuestas o informes de opinión porque "todo se altera, pero lo que uno puede ver son las imágenes. Buenas, malas y nos tocó estar en la que tiene imagen buena. La imagen se construye con el pasado. Saber quién es quién, en determinado momento para no fantasear".



"Está es una cuestion. ¿Apoyamos los puntos del presidente que no dicen una palabra del trabajo? No.

¿Apoyamos los extremos de la grieta? No. No hay que enojarse, ni asustarse, cada cual toma su camino y explicará sus razones", culminó Lavagna.