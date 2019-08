En su local partidario del microcentro porteño, el precandidato a presidente Roberto Lavagna, acompañado por el gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey y por el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, presentó este jueves "Reactivar Argentina": un plan económico con propuestas orientadas a la reactivación económica del país para el 2020.



Titulando el plan como "Dinero en el bolsillo de los argentinos", el precandidato presidencial por Consenso Federal, enumeró las distintas modificaciones que llevaría a cabo desde el primer día de gobierno, orientado a impulsar el consumo y estimular la actividad económica a través de una mayor demanda.

Lavagna planteó que "es fundamental poner en marcha la economía".

"La mitad de las máquinas de las empresas están tapadas con plástico para protegerlas. Hay una capacidad ociosa que puede usarse para empezar un proceso de recuperación". En ese sentido, su espacio propone "trabajar con el consumo y la inversión. La macroeconomía tiene algo de un mecanismo de relojería, cada ruedita mueve otra y solas no sirven para nada", exclamó al principio de la conferencia.



El ex ministro de Economía planteó que "es fundamental poner en marcha la economía" porque "Argentina hace ocho años que no crece, está estancada por errores del gobierno anterior y el actual".



Aumentar el Salario Mínimo, Vital y Móvil

"Lleva estancado en 12.500 pesos, contra una canasta básica para no ser pobre de una familia tipo de 31 mil pesos, redondeando números. Hay mucho espacio para avanzar, llega a 400 mil personas de forma directa y sube el piso de las escalas salariales", indicó Lavagna como una de las primeras medidas a tomar el año que viene.

Bajar a cero el IVA a la canasta básica alimenticia

Para combatir la inflación, señaló que las medidas serían un "acuerdo económico y social" con las empresas formadoras de precios, "sancionar la Ley de Góndolas y bajar a cero el IVA a la canasta básica alimenticia". "Hay un conjunto de bienes importantes como la carne, frutas, aceites y pan que pagan el 10.5%. Yo creo que llego el momento en que no paguen nada", aseguró el precandidato a presidente.



Impuesto a las Ganancias

Con respecto a Ganancias, Lavagna planteó que "se debe eliminar este impuesto para las escalas más bajas y hacer grandes cambios en las más altas". Además, visibilizó que "a partir de $ 38.500 ya se empieza a pagar impuesto sobre el trabajo, no muy lejos de la canasta familiar de $ 31.000. Hay 2,2 millones que pagan este impuesto, una modificación del mínimo no imponible y de las escalas es posible e importante".