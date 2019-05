El proyecto elaborado por el espacio liderado por Roberto Lavagna, integrado por el partido Socialista, el GEN, sectores del justicialismo y del radicalismo, el MID, fuerzas provinciales y miembros de la sociedad civil, contiene 5 capítulos y 26 artículos. Fue presentado en la mañana de este martes en un desayuno con las autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Cámara de Comercio argentino-canadiense y la Cámara de Comercio argentino-británica, y será puesto a disposición del Congreso y sus miembros para que pueda ser presentado en diputados o senadores.

Al respecto, Lavagna indicó que “en Consenso 19 hemos hecho diez puntos que publicamos con una visión de cómo sería una forma de gobierno y hoy hemos presentado un proyecto de un Consejo Económico y Social, que de manera permanente junte a empresarios, sindicalistas, sociedad civil, los creos, en fin, todo lo que fue el diálogo argentino. Eso hoy ayuda a los períodos intra-elecciones. El proyecto va a estar colgado en las redes hoy también”.

El Consejo, que fue contemplado en el Capítulo 1 de los “Lineamientos para un gobierno de unidad nacional” de Consenso 19, será un órgano colegiado, de participación ciudadana, orientado a la búsqueda de consensos en torno al desarrollo del país. Estará integrado por 26 miembros, 6 de centrales sindicales, 6 de organizaciones empresariales y 14 representantes de colegios, consejos, entidades representativas de profesionales y otras instituciones, incluidos movimientos sociales y credos religiosos.

Los miembros del Consejo serán designados por las instituciones a las que representan, conforme a las condiciones y plazos que establezca la reglamentación. El Presidente y el Vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado y tendrán un mandato de dos años, renovable por un sólo período de igual duración.

Consultado por el panorama político del país, Roberto Lavagna relató que “hace ya muchos años que la política argentina está dominada por dos polos y esos dos polos son por definición antitéticos con muy poca disponibilidad para desarrollar consensos. En el 2015 a nadie parecía importarle mucho esto, hoy las cosas son distintas. Se ve que no hay en Argentina poder suficiente para gobernar simplemente con uno de los dos lados de la grieta y que hace falta un consenso. Los dos polos no quieren que haya un consenso. Su sobre vida pasa por no dejar que crezca nada en el medio”.

Retomando la presentación del hoy, cabe destacar que los objetivos del Consejo proyectado por Consenso 19 son crear un espacio de participación ciudadana, que canalice inquietudes, problemáticas y propuestas referidas al entramado productivo, social y político del país; generar un espacio de cooperación entre los sectores económicos y sociales, que fomente el consenso y la generación de acuerdos amplios sobre la base de la equidad social y la mejora productiva; fortalecer y profundizar la institucionalidad democrática, ajustándose a los principios republicano y federal, propiciando un espacio de tolerancia y respecto de las diferencias sociales y de culto.

También busca fomentar la interacción y la comunicación entre los agentes políticos, económicos y sociales; analizar e investigar las realidades de los sectores sociales y económicos, atendiendo a las disparidades regionales; estudiar, elaborar, implementar y realizar el seguimiento de soluciones que promuevan el desarrollo y la sustentabilidad económica, formación de capital humano y físico, la inserción estratégica en el plano internacional, el aumento de la riqueza, mejora del bienestar de la población, y mayor integración y equidad social.

El Consejo, que contará en su organización con una Asamblea Plenaria y Comisiones de Trabajo, contará para su funcionamiento con los recursos económicos que a tal efecto se consignen en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

Serán funciones del Consejo elaborar y actualizar una agenda plural y de forma permanente un Programa Nacional de Desarrollo Sustentable e Inclusivo; emitir opinión sobre los proyectos de Ley, proyectos de Decretos y asuntos de carácter socioeconómico, laboral, productivo, ambiental, científico, social y/o proyectos de inversión públicos o privados, a solicitud de los Poderes Ejecutivo o Legislativo o por propia iniciativa.

Asimismo, se le confiere competencia para elevar proyectos de ley sobre temas económicos, laborales, sociales, productivos, ambientales, o de cualquier otra política pública que tengan impacto a nivel nacional. Los proyectos de ley que hayan sido aprobados por acuerdo del Consejo, serán remitidos al Poder Ejecutivo para que los envíe al Congreso en un plazo máximo de 10 días hábiles; elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo dentro del primer trimestre de cada año.