El ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el precandidato presidencial de Alternativa Federal y senador Miguel Ángel Pichetto se reunieron esta tarde para trabajar en la construcción de ideas y organizar una serie de actos y giras conjuntas.



Del encuentro participaron referentes bonaerenses del sector que conduce Pichetto, varios de ellos ex intendentes, y miembros de los equipos técnicos del senador peronista.



Lavagna ofreció una conferencia de prensa y expuso los temas que se tocaron durante la reunión, dejando en claro que no se refiereron a su posible candidatura en el encuentro y aseguró que "la ley fija determinados plazos y todo lo que esté dentro de esos plazos está ok", mientras que Pichetto agregó:

"Estamos trabajando en la construcción de ideas y definición de programa".



En cuanto a la situación económica del país, el ex ministro de Economía advirtió que "no hay que acostumbrarse a vivir con la volatilidad, hay que ser capaz de definir un programa económico y social que apunte a poner en marcha la economía que lleva ocho años de estancamiento. Esa es la mejor manera de luchar contra la volatilidad".



Y agrega: "No solo la economía sigue paralizada y decreciendo, hubo una gran fuerte reducción del empleo y básicamente el desorden económico y social que hoy existe es lo predominante en el cuadro politico argentino y es de lo que tenemos que salir".



No, no hay que acostumbrarse a la volatilidad con estancamiento e inflacion, HAY QUE ACOSTUMBRARSE A CRECER. El modelo tiene que ser el de la producción y el trabajo, no el de la especulación financiera. #Consenso19 #FuturoSeguro — Roberto Lavagna (@RLavagna) 27 de abril de 2019

El programa Precios Esenciales comenzó a aplicarse este lunes en supermercados de todo el país, y busca "reactivar el consumo y aliviar el bolsillo de los argentinos", según el Ministerio de Producción.



"Lo que tratan en este momento es poner parches que evitan que la situacion sea aún más grave. Pero es un parche más que se va a caer", indicó Lavagna.



Finalmente comento que además, acordaron una visita al yacimiento Vaca Muerta, entre otras actividades conjuntas.



Esta es la segunda vez que se reunió en dos semanas, ya que días pasados Lavagna visitó al Interbloque Federal de senadores nacionales, que conduce Pichetto, en la Cámara alta.