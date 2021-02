El ex gobernador santafesino y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, dejó abierta la posibilidad de que en las elecciones de este año pueda presentarse como candidato a senador nacional por el Frente Progresista.



Lifschitz, quien gobernó Santa Fe en el período 2015-2019, indicó que “estas elecciones son de medio término, tienen un componente nacional, pero también tienen un componente provincial y local muy fuerte. Es probable que me toque representar al Frente Progresista en la candidatura a senador nacional. No está todavía definido pero es una posibilidad concreta”. En una videoconferencia con la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA), el ex intendente de Rosario evaluó que las elecciones generales de este año pueden tener una “polarización” dado que las dos principales fuerzas políticas, el oficialista Frente de Todos y el opositor Cambiemos “van a promover esa polarización”.

No obstante, ratificó que el Frente Progresista del que forma parte el Partido Socialista “sostiene la posición de ser parte de una tercera posición”, tal como ocurrió en el 2019 cuando se apoyó la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, y dijo que “hoy hay un contexto para que esa alternativa diferente, superadora, sea real y factible” para los próximos comicios.

El ex intendente de Rosario anticipó que en caso de ocupar una banca en el Senado de la Nación “vamos a tener una posición independiente. No vamos a estar alineados con ningunos de los dos bloques mayoritarios, aunque no tenemos dificultades en acompañar al gobierno o a la oposición en temas en los que podamos coincidir”.

Alianza provincial

Además, Lifschitz se refirió a la alianza interna de Santa Fe, donde durante años el socialismo gobernó junto al radicalismo local. Esa unidad está en crisis, por la búsqueda del radicalismo de liderar ese espacio y su posible integración a Juntos por el Cambio.

¨Las diferencias y los matices van a terminar en una posición común y con un esquema no tan distinto a lo ya conocido y si hablamos en términos futbolísticos podríamos decir que somos un equipo que debe consolidar lo que tiene . estamos abiertos a reforzarnos . sumar integrantes de otros sectores de la política o de la sociedad civil, pero sin cambiar el color de la camiseta¨, agregó.

Ante una consulta, respecto de la voluntad de dirigentes del radicalismo santafesino para que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sea quien pase a encabezar el frente a nivel provincial, Lifschitz respondió que ¨más allá de las coincidencias que existen hay expectativas y legítimas aspiraciones ocupar espacios de mayor representación y mayor liderazgo¨.