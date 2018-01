La conducción nacional de la Unión Obrera de la Construcción ( UOCRA) que encabeza Gerardo Martínez, recordó que la seccional Bahía Blanca del gremio "está intervenida desde octubre de 2017" y explicó que "las personas detenidas esta madrugada por la justicia no ejercen actualmente funciones en el gremio".



"La totalidad de la cúpula de la seccional Bahía Blanca fue removida por decisión de la Uocra central en octubre último, por incompatibilidad en la función gremial. Esa filial está desde entonces a cargo del interventor Ricardo Rodríguez, quien a su vez es el secretario general de la seccional Trenque Lauquen", señaló Martínez en un comunicado difundido esta mañana.



El dirigente sindical, también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, aclaró que, en octubre pasado, la conducción nacional del gremio decidió de forma unánime remover a los entonces dirigentes de la UOCRA bahiense por "incompatibilidad gremial".



También reseñó que la conducción nacional del gremio ejerce "la democracia sindical" y, por lo mismo, desde hace años comenzó la tarea de remoción de varias cúpulas de la organización que se apartaron de esos principios, como ocurrió en Santa Fe y Pilar.



Los integrantes de la ex cúpula gremial detenida -incluido su ex titular, Humberto Monteros- están acusados de asociación ilícita y extorsiones a empresas, como los 750.000 pesos recibidos para permitir en su momento la realización de una obra en la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena, según afirmó Juan Pablo Fernández, fiscal general de la ciudad del sur bonaerense.



"Para obras de envergadura, como la de la reparación de la turbina 30 de la central termoeléctrica Luis Piedrabuena (en la localidad bahiense de Ingeniero White) se pagó 750.000 pesos", aseguró.



Más de 5 millones de pesos y 100.000 dólares fueron hallados hoy escondidos en bolsas y bolsos, y también una pistola calibre 9 milímetros en el interior de la vivienda en la que fue detenido esta madrugada Monteros, según informó el fiscal general Fernández.

