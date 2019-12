Alberto Fernández juró en el Congreso junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y recibió los atributos de mando de manos de su antecesor, Mauricio Macri. Tras la asunción, el nuevo presidente en una cadena nacional pronunció ante la Asamblea Legislativa un discurso de tono conciliador, pero en el que reconoció un complejo diagnóstico de la situación que atraviesa el país.

Compromiso

"Quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso democrático que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías la convivencia y el respeto", sostuvo el mandatario. Y agregó: "Desde la humildad y la esperanza de los millones de compatriotas que me votaron, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción un nuevo contrato ciudadano".

Grieta

Sobre la grieta, indicó que "aadie sobra en nuestra Nación, ni en su opinión, ni en sus manifestaciones". "Apostar a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo", manifestó. "No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro".

Sociedad

"Vengo a construir esa sociedad democrática que aún nos debemos. No ignoro que los conflictos que enfrentamos expresen intereses y pujas distributivas, pero también soy consciente que si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de indentificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar mecanismos que superen aquellas contradicciones", indicó.

Además señaló que "más allá de las diferencias coincidimos en superar el muro de las fracturas, implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos".

Pobreza

En referencia a la gente más vulnerable, el flamante mandatario aseveró: "Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Una de cada dos niñas o niños es pobre en nuestro país"

Asimismo remarcó: "Sin pan no hay presente ni futuro, sin pan la vida se padece, sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial en nuestro gobierno consistía en un encuentro sobre esa proridad: 'La Argentina contra el hambre'". "No se le puede pedir un sacrificio a quienes no llegan a fin de mes", insistió.

Economía

"Hay que reordenar prioridades en nuestra economía y producción. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias", comentó.

"La idea de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social supone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo", explicó.

"Vamos a sumar en ello, también al entramado científico-tecnológico y a los sectores académicos". Por último anunció: "Vamos a lanzar medidas económicas de distinta naturaleza que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo".