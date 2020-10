Con el aval de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ex intendentes y actuales jefes comunales del PRO lanzaron el "Grupo Dorrego", una mesa de trabajo política con el objetivo de construir la estrategia bonaerense de cara a las próximas elecciones y plantarse internamente como un factor central de poder en el territorio.



Así lo confirmaron fuentes partidarias, quienes detallaron que el grupo está integrado por los intendentes Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), junto a los ex intendentes Martiniano Molina (Quilmes), Nicolás Ducoté (Pilar) y Ramiro Tagliaferro (Morón), quienes perdieron sus distritos en la última elección.



"Manuel Dorrego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos ocasiones. Lo destacamos por esa condición y por haber sido una referencia distinguida del federalismo. Justamente, lo que necesita hoy la provincia para ponerse de pie: liderazgo provincial y un federalismo más justo", explicaron a Télam los organizadores sobre la elección del nombre.

El responsable de esa idea fue Valenzuela, el historiador del grupo, quien rescató la figura del militar y político fusilado en 1828 por orden del general, según explicaron tras la reunión celebrada el miércoles en la Municipalidad de Vicente López."Hay vocación de seguir unidos, con matices coincidimos en valores y es importante para la gente que aunque hayamos perdidos sigamos unidos porque en el pasado los que pierden se pelean y ese no es el mensaje para quien nos confió y nos votó", explicó Jorge Macri, uno de los gestores de la iniciativa.

