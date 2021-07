Este miércoles, fuentes parlamentarias indicaron que fue presentado en la Cámara de Senadores de la Nación, un proyecto que reforma el Código Nacional Electoral con el objetivo de obligar a los partidos y agrupaciones políticas a realizar la limpieza de sus afiches y pintadas luego de la celebración de las elecciones.



De esta manera, la iniciativa busca modificae el artículo 64 bis de la norma al establecer que "los partidos y alianzas políticas deben priorizar el cuidado del ambiente y la higiene de espacios públicos durante las campañas".



Así las cosas, según expresa el expediente que fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta: "Una vez finalizadas las campañas, tendrán veinte días corridos para retirar pegatinas, grafitis, carteles, afiches, folletos y todo aquello que haya servido de propaganda a los fines electorales de los espacios públicos y no fue autorizado".

.



Además, sanciona con "la pérdida del cinco por ciento del monto total proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección legislativa" si no cumpliera con la norma de higiene mencionada antes.



Cabe señalar que la iniciativa fue presentada por Silvia Elías de Pérez, senadora radical por Tucumán, quien en sus fundamentos, explica que se pretende "comprometer a las fuerzas políticas con el cuidado del ambiente, siendo su responsabilidad la higiene de los espacios públicos, principalmente en aquellos donde no fueron autorizados".



Por último, en el proyecto de ley se argumentó: "No negamos que exista la costumbre de que los espacios de reflexión sean las calles y que el debate abarque toda la jurisdicción, pero consideramos que el respeto por las áreas urbanas es fundamental durante el proceso de campaña como cuando esta culmina".