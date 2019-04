Juan Vasco Martínez, director de ASU, en diálogo con radio La Red, informó: "Nosotros tenemos la expectativa que el lunes estén los 'Precios Esenciales', aunque sabemos que hay productos que están en fase de producción. También sabemos que algunos tienen fecha para el 7 de mayo", aclaró el dirigente Vasco Martínez.



LEÉ TAMBIÉN: Sica advirtió que Precios Esenciales "no es un plan antiinflacionario"



Con respecto a la leche, uno de los productos más sensibles del mercado, el director de ASU señaló que no tienen "una noticia oficial de que vayan a existir demoras en el suministro de la leche de SanCor y Mastellone".



LEÉ TAMBIÉN: La lista completa con los 64 "Productos Esenciales"



Por otra parte, en relación a la crisis general, Vasco Martínez asumió que "venimos con una tasa de caída del empleo del 4% en el sector, y la cadena de supermercadismo no repone las vacantes. Cuando se van o se jubilan no se los reemplaza".