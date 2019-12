Con un breve acto, el comité nacional de la Unión Cívica Radical eligió ayer a Alfredo Cornejo para liderar el partido nuevamente. Mediante un acuerdo entre todos los sectores, el mendocino seguirá en el comando nacional, mientras que el jujeño Gerardo Morales será el Secretario General, un puesto de mucha relevancia.

Cornejo, ex gobernador de Mendoza, intentó disputar también la presidencia del bloque radical en la Cámara de Diputados, a la que arribó luego de las elecciones de este año, pero finalmente concedió ese espacio para el cordobés Mario Negri. Si bien la elección se resolvió por unanimidad, hubo sectores desconformes. Especialmente el de Ricardo Alfonsín. Uno de sus enviados intentó participar pese a no haber sido designado como representante, y hubo algunos golpes de puños entre los correligionarios, que no pasaron a mayores.

Uno de los datos salientes de la nueva conducción del partido fue la decisión de definir los cargos basados en la paridad que se hizo ley para las listas electorales. Así, además de Cornejo y Morales, dos de las tres vicepresidencias fueron para mujeres: la bonaerense Alejandra Lorden será la vice 1°, el chaqueño Angel Rozas tendrá la segunda y la tercera quedó en manos de la cordobesa Soledad Carrizo.

Durante los discursos, Morales sorprendió al hacer una autocrítica sobre la situación económica que dejó el gobierno de Cambiemos, y pidió "una profunda reflexión hacia adentro, pero mirando al futuro". En contrapartida, Cornejo -un duro contra Macri- pidió "no permitir que se instale que dejamos tierra arrasada", y prometió construir un liderazgo del partido para disputar la conducción de la coalición opositora sin rupturas.

El mendocino destacó que mantener la unidad debe ser una de las premisas del nuevo tiempo: "No podemos de ninguna manera romper la coalición que construimos. Hay que cuidarla. Y nuestro objetivo es construir un candidato o candidata a Presidente para ser alternancia en 2023", aseguró.

No obstante, descarta que sea Mauricio Macri quien lidere el espacio: "El radicalismo es el partido de la oposición mejor vertebrado para liderar la coalición en este momento. Incluso con la posibilidad de sumar a nuevos socios", añadió.

Según pudo saber Crónica, el objetivo de Cornejo es claro: posicionar a la UCR como el partido opositor al oficialismo, por encima del PRO. "Sabemos que es por adentro, no se puede disputar el poder en el 2023 sin ir como coalición. Pero Macri no puede liderar, tiene que hacerse responsable de lo que pasó", dijeron desde el comité a este diario.