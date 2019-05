Trabajan como un escuadrón de catarsis social. “Nuestra misión es ir a los lugares donde nos votaron en 2015 y 2017, escuchar las quejas de los vecinos y convencerlos de volver a elegirnos este año. Hay mucha bronca, sí, pero también ganas de ver que nosotros tomamos nota de lo que nos piden y podamos seguir juntos”.

Son los “sin tierra”, los candidatos de Cambiemos que buscan dar pelea por las intendencias que actualmente gobierna el peronismo. Comandados por el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell, trabajan combinando la big data electoral con la más vieja de todas las estrategias: caminar los barrios. “Nos dan mapas de los lugares donde más votos tuvimos las elecciones pasadas. Hoy todavía no salimos a buscar nuevos seguidores, sino que tenemos que enfocarnos en tratar de mantener los que ya tuvimos. Si conseguimos eso, vamos a andar muy bien para la reelección de María Eugenia Vidal y de Mauricio”, contaron durante un diálogo con Crónica y otros medios.

Los encuentros con vecinos, que reemplazaron la centralidad de los timbreos como estrategia de acercamiento, no siempre son amenos: “ni bien empieza nos reclaman todo lo que hicimos mal o lo que falta, incluso con insultos”, recrean. Sin embargo, aseguran que con el correr de los minutos el panorama se va transformando: “una vez que nosotros los escuchamos y les explicamos las obras que hicimos en la zona o lo que estamos trabajando, cambia todo”, sostienen. “Ahí empiezan a decirte que el enojo es porque si nosotros fallamos vuelve Cristina, y que quieren que mejoremos para evitar su regreso”, agregan.

Para los sin tierra, caminar cada zona es clave para instalarse en el conocimiento de los vecinos. En municipios con fuerte tradición peronista, romper la barrera natural de los ciudadanos que no siguen el día a día de la política local es el desafío. “Si sos concejal piensan que sos del actual gobierno. Y muchas veces la gente no sabe que las obras las hace la provincia y no el intendente”, aseguran.

Entre otros, se sumaron a ese duro desafío el actual ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, que buscará destronar a Gabriel Katopodis en San Martín, la concejal de San Fernando Agustina Ciarletta, su colega de José C. Paz Ezequiel Pazos y hasta el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

Son conscientes que el optimismo que reinaba a principios de 2018 se fue diluyendo, entre la crisis y el rechazo de Macri a desdoblar las elecciones, una jugada que los hubiera favorecido, ya que Vidal como cabeza de boleta –en lugar del presidente- los impulsaba. También reconocen que las medidas económicas “le generaron a la gente problemas que antes no tenían, como las tarifas, que se suman a los dramas históricos como la falta de asfalto o de cloacas”.

Pese a todo, aseguran que reciben buena respuesta de los vecinos: “La gente hoy sufre, pero tiene una perspectiva. Si ven que mejoró la salita del barrio, o que la calle de la escuela está asfaltada, empiezan a creer que les va a llegar a ellos también”.

Dentro del variopinto panorama socioeconómico del conurbano bonaerense, coinciden en que el desencanto con Cambiemos es mayor entre la clase media que los sectores más empobrecidos. “A ellos les quitaste la posibilidad de comprarse algo o darse un gusto”, sostienen, mientras que “a los barrios más bajos fuimos el primer gobierno en llegar de verdad, sin pecheras partidarias, para que tengan lo que corresponde: desde la documentación a un chequeo médico, y valoran mucho también el combate al narcotráfico, que es un drama”.

Buscando combatir el desánimo, saben que muchos harán campaña para sumar concejales y, sobre todo, aportar votos para las otras categorías de la boleta: la provincial y la nacional: “Hay una pertenencia muy fuerte, y estamos para sumar”, dicen aunque también sacan pecho: “Cuando empezamos en 2014 con María Eugenia se reían de nosotros, y terminamos ganando. Hoy, si comparás los números con lo que eran a esta altura del 2015, no sólo que estamos muchos mejor, sino que tenemos muchas más herramientas. Antes teníamos que presentarnos y prometer, hoy podemos mostrar lo que hicimos, y lo que no hicieron los intendentes”.