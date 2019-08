Mientras el gobierno anuncia nuevas medidas para aliviar el costo de la última devaluación, el ex funcionario del FMI Claudio Loser advirtió que el recambio ministerial "genera incertidumbre", mientras otro economista como Arnaldo Bocco destacó que el "gran desafío" de Lacunza es llevar "cierta tranquilidad sin demasiados sobresaltos" tanto otra corrida- como a la gente, para que no se incrementen las demandas sociales en las calles.

En declaraciones a Radio 10, el ex director del Banco Central evaluó que, en cuanto a las provincias, algunas tienen una administración muy prolija, como San Juan, y otras están muy endeudadas, como Mendoza. "Al dólar lo veo muy volátil y creo que la gente va a actuar de manera prudente", dijo Bocco.

El especialista, que forma parte del grupo de dirigentes del espacio que lidera Alberto Fernández, elogió a Lacunza: "Es una persona reflexiva, viene del ejercicio público, sabe que se juegan la vida la Argentina y Cambiemos en esto. Él necesita demostrarle al FMI que si la Argentina está en una situación crítica no es sólo un problema del gobierno, sino, también, del Fondo, que convalidó algunas decisiones que fueron equivocadas con una campaña electoral que ayudó a financiar y tuvo consecuencias desastrosas", analizó el economista.

Loser, en cambio, se diferenció de esa postura al asegurar que la renuncia de Dujovne "genera mayores incertidumbres en la relación con el FMI. Y no creo que el cambio de Dujovne por Lacunza sea el más afortunado", enfatizó. El ex funcionario del FMI dejó una advertencia peor: "Siempre existe la posibilidad de que se suspendan los desembolsos del FMI, pero no creo que se corte en este momento. La magnitud de las últimas medidas económicas no es tan grande como para hacer descarrilar el acuerdo", señaló el ex director del Departamento Occidental del Fondo.