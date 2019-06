El Gobierno alcanzó este miércoles con la UCR un "acuerdo de proporcionalidad" por el reparto de las listas legislativas en todo el país, que le permitirá al radicalismo competir para retener sus bancas en el Congreso de la Nación y designar, además, cabezas de lista en otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, en la que fue ratificado el ex embajador Martín Lousteau, como primer candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio.

Después de una negociación que se extendió durante semanas, el ex ministro de Economía será acompañado por Guadalupe Tagliaferri, de extensa carrera en distintos puestos en la ciudad de Buenos Aires, tanto en los mandatos de Mauricio Macri como de Horacio Rodríguez Larreta.



El acuerdo, que incluye un compromiso para definir en las PASO las listas legislativas en el resto de los distritos, en los que ni el radicalismo ni el PRO tienen bancas, fue alcanzado durante una reunión que mantuvo en Casa Rosada el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, flanqueado por el integrante de la Comisión de Acción Política del partido, Ernesto Sanz, según confirmaron ambos dirigentes radicales a los periodistas acreditados.



Uno y otro negaron que se haya conversado sobre la posibilidad de que sea un radical el presidente de la Cámara de Diputados en caso de triunfar Macri en los comicios de octubre; desde el Gobierno dan por cerrado que ese lugar sería para Cristian Ritondo, quien encabezará la lista de diputados nacionales por la Provincia, secundado por Silvina Lospenatto y Sebastián García De Luca.



La Casa de Gobierno, a pocos días del cierre de inscripción de candidaturas, se convirtió en el epicentro de las negociaciones entre los delegados del presidente Mauricio Macri y los aliados radicales, con reuniones que se fueron desarrollando tanto en el despacho del Jefe de Gabinete como en el del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien recibió, entre otros, al ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien anhela encabezar la lista de diputados por su provincia, según confió a esta agencia de noticias.



Al mediodía, la fórmula del oficialismo para retener la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, almorzó este miércoles en la Jefatura de Gabinete con Marcos Peña y el legislador porteño Francisco Quintana. Miguel Ángel Pichetto, por su parte, estuvo temprano por allí para formalizar su postulación como candidato a vicepresidente; regresaría más tarde a la Rosada, acompañado del senador correntino y ex regatista Mauricio 'Camau' Espínola, para sellar su incorporación a Juntos por el Cambio, y negociar la inclusión de dirigentes de su confianza en las listas correntinas.



En tanto, Frigerio también recibió en su despacho al intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, el referente del PRO en Mendoza que perdió las PASO frente al postulante radical Rodolfo Suárez, para el armado de las listas en esa provincia, donde todavía no está confirmado si la encabezará Alfredo Cornejo, quien se viene tomando todo el tiempo del mundo para anunciar su decisión final.



El ministro del Interior también intervino en el armado electoral de Entre Ríos, cuando se reunió con Atilio Benedetti, el ex postulante a gobernador de esa provincia, que perdiera frente al actual gobernador Gustavo Bordet.