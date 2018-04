El flamante interventor del PJ Nacional Luis Barrionuevo, dijo este sábado que la senadora Cristina Fernández de Kirchner "es bienvenida" si quiere incorporarse al partido, al reafirmar la postura de "abrir las puertas a todos", incluso a los que formaron otros espacios políticos por fuera del justicialismo.



"Si viene, bienvenida sea. No debe haber restricciones para nadie", respondió Barrionuevo a dos días de asumir como interventor del PJ al ser consultado sobre si la ex presidenta está incluida en la convocatoria.



En declaraciones a radio Mitre, el dirigente del gremio gastronómico sostuvo que "el que quiere ser candidato, que se presente a las PASO", y subrayó que la convocatoria incluye a "todas las expresiones, incluso a quienes han hecho partidos por afuera".



"Todos los que quieren trabajar en pos de sus candidaturas que lo hagan, pero muchos tienen más preocupación por Comodoro Py que por Matheu", dijo al ser consultado por dirigentes como Daniel Scioli, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Jorge Capitanich y Sergio Massa.

El dirigente sindical sostuvo que con su intervención "se terminó el partido que venían utilizando, como los transversales Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana", y enfatizó: "No quiero más un PJ con un 5 por ciento como terminamos", en alusión al resultado que obtuvo el ex candidato a senador por el PJ, Florencio Randazzo, en las últimas elecciones legislativas.



"Hace 30 años que en el PJ no hay elecciones serias, reales y transparentes", remarcó tras relatar que en la sede del partido, donde auditores de la Universidad de Buenos Aires revisan actualmente documentación, "no hay libros, actas de reuniones, balances ni convocatorias. Absolutamente nada".



Sobre la tarea que llevará adelante, afirmó que la idea principal es "reconstruir el peronismo en todo el país, en todas sus ramas: la juventud, la rama femenina, las 62 Organizaciones".



También adelantó que con su coordinador político, Julio Bárbaro, y con su vocero Carlos Campolongo, recorrerán el país tomando como prioridad donde el peronismo perdió en las últimas elecciones y afirmó que no interferirán "en ninguna interna donde están consolidados los intendentes y los gobernadores".



Por último, al referirse a la gestión económica del gobierno, afirmó que "prácticamente ha fracasado", y lamentó que "siga con el mismo sistema" pero aclaró que "todos tenemos que ayudar a que termine su mandato".



"Le doy un consejo público al Presidente: cualquier boxeador que tiene que pelear 12 rounds, a la mitad de la pelea tiene que cambiar el aire. Y él debe oxigenar a los ministros, necesita un cambio, mirar adentro y ver donde ha fallado", recomendó.

Barrionuevo denunció que atacaron a piedrazos sede del PJ



Por otra parte, Barrionuevo denunció que la sede del PJ, ubicada en Matheu 130, había sido apedreada en la última madrugada y que si bien no había custodia, con las cámaras de seguridad podrá ser posible identificar a los vándalos.