El abogado Luis Tagliapietra, padre de unos de los submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan en 2017, consideró este jueves que la conformación de una Mesa de Enlace militar integrada por oficiales retirados "tiene vinculación con la causa del ARA San Juan" ya que "por primera vez se convocó al Consejo de Guerra contra los altos oficiales de la Armada".



"Lo de la Mesa de Enlace son actitudes permanentes. Cuando algo en la política de defensa no les gusta -a los militares- hacen estas jugadas para amedrentar. No creo que tengan éxito", sostuvo Tagliapietra en declaraciones a radio El Destape.

Para el abogado, la conformación de esa mesa "tiene vinculación con lo del ARA San Juan", ya que "por primera vez se convocó el Consejo de Guerra contra altos oficiales de la Armada y eso es un hecho histórico, por eso lo relaciono con el surgimiento de esta mesa de enlace".



La presentación formal de la denominada "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín" se realizó el miércoles en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal. Está formada por integrantes de organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

Los militares retirados que conformaron la "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín".

La denuncia contra Macri y Aguad por presunto encubrimiento

Por otro lado, respecto a la denuncia realizada contra el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad por presunto encubrimiento en la causa del hundimiento del submarino en el que fallecieron 44 marinos, Tagliapietra recordó que "en marzo de 2018 hice una denuncia por encubrimiento contra Macri y mucho no pasó; esperemos que ahora sí".



"El contraalmirante (Enrique) López Mazzeo ya había dicho varias veces que sabían dónde estaba el ARA San Juan y reconoció también que rechazaron la ayuda para encontrarlo", señaló el abogado querellante, quien además sentenció: "Desde el primer día encubrieron y mintieron sobre el ARA San Juan".

Sobre la causa por el espionaje ilegal a familiares de los marinos fallecidos en el submarino, manifestó: "Nos espiaron ilegalmente y se armó una estructura para que no encontremos el ARA San Juan".



Tagliapietra dijo además que "las pruebas de cómo nos espiaron son escalofriantes. Nos persiguieron, espiaron, filmaron, escucharon. Hay evidencias que nos infiltraron" y concluyó: "El ex presidente Macri está complicado, las pruebas apuntan contra él".