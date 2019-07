El presidente Mauricio Macri sostuvo desde Tucumán que "no hay marcha atrás cuando se deciden valores innegociables y cuando el pueblo está decidido a ir en una dirección", al remarcar que "la Argentina de hoy exige ese mismo paso de grandeza" dado por quienes declararon la independencia de España.



Así lo expresó al hablar en la Casa Histórica en San Miguel de Tucumán, en el acto central por el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, acompañado por el gobernador tucumano, el peronista Juan Manzur, funcionarios nacionales y provinciales.



El discurso presidencial comenzó con un mensaje de condolencias a la familia del ex presidente Fernando de la Rúa, fallecido esta mañana a los 81 años, a quien recordó como "un dirigente bien intencionado, una buena persona".



Flanqueado por granaderos en el patio interno de la Casa Histórica, Macri trazó un paralelismo entre los congresales que declararon la independencia el 9 de julio de 1816 y los argentinos de hoy.



"Ellos cambiaron el futuro, igual que nosotros. No pensaban igual pero tuvieron la grandeza de ver más allá de esas diferencias. Hoy Argentina nos exige ese mismo paso de grandeza. Ellos sabían que había dificultades y que les iba a costar muchísimo, igual que nosotros. Actuaron desde la convicción, tenían valores claros y lo que no querían para sus vidas nunca más", manifestó.



Remarcó que "no hay marcha atrás cuando se deciden valores innegociables, cuando el pueblo esta decidido a ir en una dirección".



"Empezando a transitar por el tercer siglo de vida, los argentinos tenemos que aprender de los que estuvieron acá en 1816, más allá de nuestras diferencias, encarando los problemas de frente y sin miedo", agregó.



Macri sostuvo que "nunca es fácil llevar adelante una transformación tan grande y cambiar de raíz lo que estuvo arraigado durante décadas".



"Nos pasa a nosotros en nuestra vida personal, le pasa al país, con las transformaciones que necesitamos para avanzar y no quedarnos estancados", apuntó.



"No había superhéroes en 1816, tampoco los hay hoy. Somos personas de carne y hueso, ciudadanos comprometidos que podemos unir nuestro entusiasmo y capacidades por este gran sueño que es Argentina", puntualizó.