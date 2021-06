El ex presidente Mauricio Macri le sumó este martes tensión a las disputas de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones legislativas de este año. Lo hizo al pedirle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no haya "internas innecesarias" y ratificar que la ex gobernadora María Eugenia Vidal debe ser candidata en la provincia de Buenos Aires.

"Horacio está muy bien posicionado como candidato a Presidente para el 2023, pero primero hay que jugar en el 2021", advirtió el ex jefe de Estado en medio de una dura pelea por las candidaturas en la alianza opositora. "Espero que evitemos internas innecesarias, porque hay que entender que lo importante es el equipo y no lo jugadores", remarcó.

En declaraciones radiales, Macri se mostró confiado en que "va a haber racionalidad entre todos" los dirigentes de Juntos por el Cambio con vistas a las elecciones legislativas. "Esperemos llegar a una lista consensuada. Si no, que haya una PASO respetuosa", manifestó el ex mandatario. Y luego agregó: "Puede haber matices en lo que se piensa, pero los valores son compartidos: todos queremos un país democrático, integrado al mundo y con un compromiso con la transparencia y los derechos humanos”.

.

Por otra parte, Macri se refirió a la candidatura de la ex gobernadora Vidal. "Ya le dije a ella lo que pensaba. Veremos qué decide en estos días, pero el consenso de la mayoría es que ella hace una diferencia enorme si va de candidata a la Provincia", opinó el ex presidente, en un mensaje con el que se diferenció de Larreta, que busca instalar al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, como candidado a diputado nacional bonaerense.

Además, al ser consultado sobre si podría ser candidato este año en la ciudad de Buenos Aires, Macri respondió: "Lo único importante para mí en esta elección, la más importante desde la vuelta de la democracia, es que Juntos por el Cambio esté compacto, parado para defender la democracia. No puede pasar por algo personal, yo voy a ayudar, lo más importante es el equipo".

En tanto, Macri cuestionó al gobierno nacional por la postura de la Argentina sobre Venezuela o Nicaragua y consideró: "Tenemos un gobierno que defiende lo que sucede en Venezuela o no lo condena. Claramente están demostrando que es un modelo que les parece razonable".

.

"Hubiese hecho lo mismo que casi todos los países de la OEA con Nicaragua o los del Grupo de Lima con Venezuela, condenarlos", indicó sobre su postura en caso de haber estado al frente del Poder Ejecutivo.

"El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina hace la vista gorda con lo que no le conviene. No haber dicho nada de lo que pasó en Formosa o Santiago del Estero claramente es violar los derechos humanos", concluyó Macri.