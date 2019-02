Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

Por si faltaba otro aumento, ya llegó. Los útiles escolares cuestan un 70% más. No hay tu tía para nadie. El presidente Mauricio Macri, que el viernes cumplió 60 años, recibió a un núcleo de funcionarios de alto nivel para saber cómo se puede aliviar la situación de los padres en la compra de elementos esenciales para la educación. Reunió en Olivos, fuera de todo protocolo y sin ningún anuncio, a los ministros de la Producción, Dante Sica, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, junto a técnicos de la Secretaría de Comercio, para buscarles un alivio a los ya flaqueados bolsillos de la gente. Después se fue a Mar del Plata, donde, en un lugar que tiene marcado el signo del "peronismo de Perón" para toda la vida, descansará hasta hoy, cuando regrese a la Capital. Se trata de Chapadmalal, construido por el primer gobierno del líder máximo del justicialismo a fines de 1947. Allí Macri festejó con su familia sus 60 abriles. También estuvieron algunos amigos y militantes de Cambiemos para brindar. El jefe de Estado, entretanto, analiza una gran agenda de puro perfil socioeconómico que incluye un programa preparado por uno de los tantos economistas que lo están visitando en los últimos dos meses. Es el caso de Miguel Ángel Broda, un reconocido analista que le dijo: "Las cosas están mal y es necesario que la Argentina tenga un programa económico integral". Pero no sólo este especialista recorre los jardines de Olivos y los de Los Abrojos, quinta particular de Macri. También lo hacen otros que enseguida nombraremos, a pesar del gran hermetismo existente. Son exclusividades.

No más optimismo

Tras haber dicho el otro día que se "apresuró" en tener tanto optimismo, el Presidente inició rondas de contactos con todos los economistas que puede, en especial los que le son afines. Nadie lo anuncia oficialmente. Ya es costumbre del mandatario no anticipar adónde va cuando tiene alguna entrevista o acto. Sin embargo, Crónica y algún otro medio captan personajes. De allí que hasta ahora están desfilando -ante la mirada no muy sonriente del equipo económico- figuras como Carlos Melconian, Martín Lousteau, Pablo Guidotti, Miguel Kiguel, y se suman en estos días Ricardo López Murphy, José María Dagnino Pastore, Guillermo Calvo y, atención, Domingo Cavallo. Quedan afuera los "populares" o "populistas", aun cuando ciertas voces aseguran que "alguna vez se los menciona". Es muy difícil saberlo porque la rigurosidad de la reserva es total. Ahora se aguarda ese programa de acción que debe elevar Broda y otro informe con detalles sumamente sustanciales que le someterá a Macri el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Tiene mucho que ver con la contestación de cualquier salto que se pueda producir en el dólar antes de las elecciones.

Ni Carolina se salva

Hasta la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quien alguna vez se mencionó como vicepresidenta para acompañar a Macri en las futuras elecciones, recibe críticas. Es una dama laburante, como dicen muchos en redes sociales, y "hace lo que puede". Parece que los radicales que integran Cambiemos se han quejado al Presidente porque se dan planes sociales y luego "sus mismos adjudicatarios hacen cortes por todos lados". Ángel Rozas fue uno de los que pegó el grito y abrió el planteo. Lo que se está observando es que esos planes se fueron agregando a los que otorgaba el gobierno anterior y la pregunta que se hacen muchos sectores es: "¿La desocupación está creciendo aún más o los subsidios que se otorgan no alcanzan por la gran inflación imperante?". Significa esto, sin duda, que la falta de trabajo se extiende a pesar de las estimaciones del gobierno en el sentido de que "andamos mejor".

Esta vez cumplió... años

Casi a diario en las redes sociales aparecen frases a favor y en contra del gobierno. Más directamente ligadas a Macri. Fue una verdadera bola de "hashtags" la que cayó sobre el cumpleaños 60 del mandatario. Algunos tuits lo favorecen con calidez, otros lo tratan con humor, con ironías, y muchos son irreproducibles. Elegimos estos: "Felicidades, señor Presidente; continúe así que lo bancamos"; "Es la única vez que cumplió..." (después hay conceptos no publicables); "No afloje"; "Es la única forma de salir. Felicidades"; "Lo felicitamos por el crecimiento de la pobreza". Hay más, pero serían necesarias varias páginas.

Se despega de Macri: el radical Alfredo Cornejo negoció con Julio Cobos para llevar como candidato de su partido a Rodolfo Suárez. Las cosas allí no andan bien para Cambiemos. El Presidente asistió a obras que se realizan en Dock Sud. Allí le sirvieron una torta por su cumpleaños y brindó junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Dijo entonces que son obras que no se hicieron nunca. Se equivoca. El que escribe, por edad y por estar en plena vigencia periodística, recuerda innumerables obras, que aún subsisten, realizadas por Juan Perón desde 1946. Un recuerdo imborrable: el de Gerónimo "Momo" Venegas, ex secretario de los trabajadores rurales. Lo hizo el Presidente junto al actual titular de Uatre, Ramón Ayala. Se elogió al dirigente desaparecido que "siempre mostró su espíritu peronista en cualquier circunstancia", destacó el gremialista. Científicos del Conicet estuvieron con el jefe de Estado. Fueron felicitados por la tarea de eliminar contaminación en napas subterráneas. Final del bloque.

"Busquen soluciones"

Una palabra rompió el curso de una entrevista fuera de agenda el último viernes. Fue en Olivos donde el Presidente dijo, levantando la voz: "Busquen soluciones inmediatas". Aludió enseguida a los "remarcadores de precios" dentro de un tema sumamente delicado: los útiles de la canasta escolar. Subieron más del 70%. Se llamó a la gente de la Secretaría de Comercio y a los ministros Sica y Alejandro Finocchiaro. Hubo un largo diálogo con el mandatario. Se resolvió un corte definitivo a este tema. Habrá descuentos bastante pronunciados, según anunció una fuente de la Casa Rosada. ¿Se podrá creer? En siete días volvemos con este clásico: Intimidades. Chau.