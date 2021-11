El ex presidente Mauricio Macri se presentó en Dolores a la declaración indagatoria ante el juez Martín Bava. Permaneció en el juzgado media hora y dio testimonio a través de un escrito. No hizo comentarios a la prensa al retirarse pero su abogado defensor, Pablo Lanusse, aseguró que el dirigente fundador del PRO y líder de Juntos por el Cambio "no espió ni ordenó espiar a nadie".

Ahora, el juez Bava debe definir si procesa o no al ex presidente en la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en los días posteriores a la tragedia ocurrida a finales del 2017, durante el gobierno de Cambiemos.

"El ex presidente ni espió ni ordenó espiar a nadie. Pensemos si este gobierno hubiera tenido la velocidad para traer vacunas que las que tiene para avanzar con los intereses políticos que persigue", planteó Lanusse en clave electoral de cara a los comicios legislativos del domingo 14. "Lo quieren imputar y procesar a Macri claramente. Ofrecimos pruebas al juez. No hay ninguna conducta por la cual el juez actúe de esta manera", aseguró el abogado defensor de Macri al retirarse del juzgado de Bava.

.

Agregó que "el juez tiene por lo menos diez días hábiles para resolver la situación procesal de Macri. Si es imparcial e independiente como él dice, tiene tiempo hasta cuatro días después de las elecciones para definir el procesamiento. Vamos a ver qué hace Bava", indicó Pablo Lanusse.

No hubo convocatoria a una movilización esta vez por parte de Macri, aunque sí lo acompañaron algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yeza, para brindarle su apoyo al exmandatario que llegó a Dolores rodeado por un reducido grupo de militantes y rodeado de sus custodios.

Una de las primeras en llegara a Dolores a apoyar a Macri fue la ex vicepresidenta Gabriela Michetti (FOTO: Télam)

Macri declaró al que ser convocado por cuarta vez, luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.

La situación derivó en una segunda recusación presentada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó el lunes "in limine" tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su apartamiento del expediente.



El incidente de recusación ya se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que, a diferencia de lo que hizo en el primer intento de la defensa de Macri, convocó a una audiencia para el 12 de noviembre y recién después decidirá si confirma o aparta al magistrado.

De qué se lo acusa al ex presidente Mauricio Macri





El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

.

La Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.



En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están acusados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.