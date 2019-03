Después de varias idas y vueltas, el nuevo Código Penal llegó al Senado de la mano del presidente Mauricio Macri, quien lo envió este lunes a la noche. El gobierno buscará aprobarlo en los próximos meses. El año pasado, el lanzamiento del nuevo Código Penal fue suspendido tres veces, en buena medida por la discusión en torno al aborto en el Parlamento.

Sin ningún evento de presentación y una decisión tomada a último momento, el presidente envió el texto completo al Senado, donde pasará por las distinas comisiones correspondientes para luego ser tratado. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente pidió sancionar las reformas del Código Penal: "Tenemos un proyecto que se viene trabajando hace más de un año con todos los sectores, cuya aprobación es fundamental para seguir por este camino. Espero que lo aprobemos en el corto plazo".

"El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)", sostuvoMariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.

El código actual es de 1921, por lo que la modificación sería imperiosa: hace 98 años que no se modifica el texto. El proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como "motochorros".

El nuevo Código tiene 540 artículos y el actual tiene 320. Serán largos días de debate en el Senado y en Diputados, para realizar un cambio que podría ser histórico.