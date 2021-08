El ex presidente Mauricio Macri regresó este lunes al mediodía a Argentina desde Suiza, luego de permanecer más de un mes en Europa. Mientras se espera saber cuál será su rol dentro de Juntos, la coalición opositora, en las PASO, desde el Gobierno ya salieron a decir que deberá cumplir con el aislamiento obligatorio que rige para aquellos que regresan del exterior en el marco de la pandemia.

Al ex presidente le habían cancelado dos aviones en los que pensaba volver por el límite de ingreso de viajeros al país. “No veo razones para que no cumpla la cuarentena a su regreso. Si salió antes del 1° de julio puede hacer la cuarentena en su domicilio”, dijo Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones.

“Para no cumplir la cuarentena hay que pedir una excepción por nota al ministerio de Salud explicando por qué no debería cumplirse; hemos visto que Carla Vizzotti [la ministra] cuando viajó la hizo, que el presidente Alberto Fernández y su comitiva la hicieron. No creo que Macri haya presentado la excepción. Si salió antes del primero de julio la cumplirá en un domicilio y si salió después, la cumplirá en un hotel”, explicó la funcionaria por FM Futurock.

Aislamiento y campaña

Macri llegó en un vuelo de Iberia luego de haber estado en el Viejo Continente exactamente 43 días, 27 de ellos varado, por las restricciones sanitarias que impuso el Gobierno al ingreso de pasajeros desde el exterior. Su regreso coincide con el comienzo oficial de la campaña electoral y se espera que se sume a la actividad de los precandidatos de Juntos por el Cambio

Aunque hasta ahora su presencia en actos de campaña no estaba clara, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta mañana que “está bien” que el ex mandatario haga proselitismo: “Es ex presidente, es uno de los referentes, fue jefe de Gobierno de la Ciudad, tiene mucha presencia en la Ciudad, así que es lógico, esperemos que se involucre en la campaña”, le dijo a Radio La Red.

De todas maneras, Macri primero deberá realizar siete días de aislamiento obligatorio en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, según la normativa dispuesta por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Cabe recordar que apenas viajó a Europa, el 27 de junio, funcionarios provinciales advirtieron que Macri iba a tener que “elegir entre cinco hoteles” para cumplir el aislamiento cuando regresara, pero luego se precisó que ese protocolo más estricto regiría sólo para quienes se fueran al exterior desde el 1° de julio.

Hasta estos días, en la máxima dirigencia de Juntos por el Cambio no había un criterio común respecto de la presencia del ex presidente en la campaña electoral. Hay como dos grandes posturas: de un lado, quienes opinan que será importante para reforzar el voto en algunos distritos importantes del país; del otro, los que advierten sobre el efecto perjudicial debido a la imagen negativa de Macri que surge de varias encuestas de opinión y de intención de voto.