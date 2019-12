El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó este miércoles una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda en el que habló de la "crisis económica" que sufre la Argentina y del plan "para frenar la caída".

"Venimos a resolver la profunda crisis económica. Preparamos un programa para frenar la caída", comenzó aunque aclaró "No creemos en dogmas. El programa macro es un programa integral, que entiende que Argentina exhibe múltiples desequilibrios".

En referencia a la situación económica actual, aclaró: "Tenemos un riesgo país por encima de los 2000 puntos básicos. Lo reconoce el FMI. Y hay una situación de desequilibrio fiscal".

"Diseñamos un plan para ordenar la macroeconomía. Nosotros no venimos a hacer ninguna promesa rimbombante, venimos a resolver el problema del virtual default", comentó.

"Lo mejor que podemos hacer es detener la contracción entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte", agregó.