El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió este jueves por primera vez en público a la derrota del Frente de Todos en las PASO legislativas y las tensiones que se vivieron en el gobierno de Alberto Fernández luego del traspié electoral. Además, opinó sobre los nuevos ministros del Gabinete nacional. "Quien elige a sus colaboradores es el presidente", sostuvo.

Después de las elecciones, Massa había elegido el perfil bajo y buscó llevar calma al Frente de Todos. Hoy rompió el silencio y se enfocó en diversos temas, entre ellos el resultado de las PASO. "El primer error fue no haber tenido fortaleza para convocar a todos a votar. La diferencia entre 2019, donde votó más del 82% del padrón y esta primaria, que fue un test y votó sólo el 67%, nos pone a revisar en qué fallamos nosotros para convocar a toda esa gente a votar”, expresó en tono autocrítico.

Y luego continuó en la misma línea: "Siempre a la ciudadanía se la convoca dándole un motivo y a nosotros nos faltaron motivos o nos fallaron las explicaciones”.

Las tensiones en el Gobierno nacional

Por otra parte, el titular de la Cámara baja analizó las diferencias que se vivieron en el Poder Ejecutivo después de las PASO. “A mí no me asustan las discusiones. A todos los que me manifestaban cierta angustia, yo les decía que vayamos a ver Borgen, porque lo que hay que entender es que somos una coalición con sectores que tienen miradas distintas y tenemos que sostener la unidad en la diversidad", comentó en declaraciones radiales.

“Que podamos pensar distinto o discutir un tema, no significa que eso nos lleve a peleas o a rupturas. Tenemos que aprender a debatir sabiendo que en el camino hacia adelante es más Frente de Todos”, enfatizó Massa, tras descartar una ruptura en la coalición oficialista.

Además, Massa se refirió a los cambios ocurridos en el Gabinete nacional. "Lo más importante es que lo dejen tranquilo al Presidente. El Gabinete es facultativo del Presidente de la República. Nosotros podemos opinar, pero quien decide, quien elige sus colaboradores en un país presidencialista como la Argentina, es el presidente de la República", sostuvo el ex intendente de Tigre.

En tanto, Massa resaltó las medidas adoptadas esta semana por el Poder Ejecutivo, entre ellas el nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Y pronosticó de cara a las elecciones legislativas: "Si tenemos la capacidad de contarle todo eso a la gente, no tengo dudas de que en noviembre nos van a acompañar".