"Terminada la elección vamos a convocar desde el Gobierno a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores, articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social". Con esa frase, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció días atrás el llamado al diálogo con dirigentes opositores tras los comicios legislativos del 14 de noviembre. El objetivo, según anticipó, será trabajar en "el diseño de diez políticas de Estado para la Argentina".

En medio de las repercusiones por la futura convocatoria, Massa retomó este martes el tema en Crónica HD. Lo hizo en una entrevista con Chiche Gelblung, en la que se refiró al rechazo expresado por un sector de Juntos por el Cambio a la búsqueda de un acuerdo. "Entiendo que la oposición salga a decir que no quiere y no nay nada que dialogar, porque está juntando votos. Después del 14 de noviembre van a tener que pensar en la Argentina y no en cómo juntan votos", sentenció el titular de la Cámara baja.

Después de un acto en el que se anunciaron obras en materia ferroviaria para el partido de La Matanza, Massa dijo haber conversado sobre esta cuestión con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner. "Hay que sentarse y diseñar políticas de Estado en temas como la educación y la generación de empleo en reemplazo de planes sociales", explicó el legislador oficialista, acerca de un posible entendimiento con dirigentes opositores que podría incluir acuerdos sobre leyes de crecimiento y desarrollo económico, agroindustria, hidrocarburos y la minería.

"Por más que hoy griten e insulten, en diciembre van a tener que sentarse a la mesa si de verdad piensan en la Argentina", subrayó Massa, en un claro mensaje a los referentes de Juntos por el Cambio que ya rechazaron el llamado a un entendimiento.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la convocatoria al diálogo

Las declaraciones de Massa en Crónica HD se sumaron a una serie de mensajes del Presidente sobre el tema. "Hay dos caminos: por un lado, estamos quienes le decimos #Sí a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina. Quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo", aseguró el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

"Por el otro, están quienes dicen no. No quieren sentarse a dialogar. No quieren encontrar soluciones. En su lugar, ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar. Pero persistiremos y los convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí", continuó Alberto Fernández.

Larreta rechazó la negociación con el oficialismo

El jefe de Gobierno desestimó las intenciones de la Casa Rosada de llamar a un acuerdo luego de las elecciones legislativas de noviembre. “No ha habido ninguna convocatoria, y no sólo eso, cada vez que hablan es para defenestrar a la oposición, para buscar culpables. No vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente, como corresponde en el ámbito democrático, en el Congreso de la Nación”, dijo tras anunciar una serie de flexibilizaciones en medio de la pandemia.

”Es sorprendente que se acuerden de eso dos semanas antes de la elección y que lo lancen por trascendidos en redes o medios de comunicación”, agregó Rodríguez Larreta.