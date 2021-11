El ex presidente Mauricio Macri sostuvo que los 45 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional ( FMI) le prestó a Argentina durante su mandato fueron destinados a "pagarle a los bancos comerciales que se querían ir del país porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".



Macri señaló también que el ex mandatario de Estados Unidos Donald Trump "se portó muy bien" y "colaboró muchísimo" con su Gobierno, entre otras cosas por el apoyo al crédito del FMI solicitado por el Gobierno argentino en 2018.



"La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo", afirmó el ex presidente en declaraciones al canal CNN en Español.

Sobre la negociación vigente para alcanzar un acuerdo, Macri expuso: "El FMI pide un plan; si hay un plan, esto se refinancia. No están para ganar plata, sino para que a Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta".



Acerca de la política doméstica, aseguró que en 2023 habrá "muchos candidatos" y que el que represente a Juntos por el Cambio (JxC) se dilucidará en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de ese año.



"Todos los curas quieren ser Papas, y dije 'Yo los voy a ayudar a todos a crecer, a mostrar su capacidad de liderazgo pero todos acá adentro', y en el 2023, en una PASO, la gente elegirá", afirmó Macri sobre su rol en estos dos años fuera del Gobierno, en los que dijo que se focalizó en " que haya una oposición sólida".

En otro tramo de la entrevista, Macri criticó la actuación del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, y negó responsabilidades en la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.



"Yo no espié, no mandé espiar a nadie, nunca tuve ninguna información de espionaje sobre los familiares del ARA San Juan ni ningún otro buque en mi poder, nunca gasté dinero del Estado en ninguna actividad ilícita", reiteró.



Entonces consideró: " Esta intempestiva convocatoria a indagatoria sin fundamentos, en un proceso electoral, tiene una actitud repudiable política".

Macri dijo que todo fue " muy desprolijo" porque " ni siquiera habían pedido la autorización" para que pudiera hablar de temas de inteligencia y agregó: " Lamento, porque en la Justicia argentina hay una enorme mayoría de jueces que hacen las cosas bien".



"En 2015 recibimos un Estado quebrado, en el tercer subsuelo. Prometimos un edificio de 50 pisos. Llegamos a la planta baja, estábamos construyendo el primero, lejos de la expectativa que generamos, por eso no llegamos al 50% (de los votos)", interpretó Macri sobre su derrota electoral en 2019.



Y siguió: "Lamentablemente, en estos 20 meses, este ejército de demolición no sólo no siguió construyendo el edificio sino que volvió, no al tercer subsuelo, sino al sexto subsuelo".



También criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner al señalar que "hace rato" que, junto a su entorno, "han perdido contacto con la realidad. Estamos frente al colapso de la insensatez", opinó.