Mauricio Macri volvió a la televisión y no dejó indiferente a nadie. Se refirió a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, anticipó lo que se viene en el 2023, defendió el préstamo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), reveló su relación con Vladimir Putin, descartó presidir la FIFA y amagó con privatizar Aerolíneas Argentinas.

Acerca del préstamo que pidió su gestión al mencionado organismo, aseguró que hubo que tomar deuda porque “heredamos un déficit fiscal monumental. El Congreso, que es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo y también nosotros hemos cometido nuestras fallas en no bajarlo”.

Además, en cuanto a Juntos por el Cambio acompañando el acuerdo, afirmó que “primó la responsabilidad”. En adición, se mostró optimista porque “hace 20 años, todo un Congreso aplaudió de pie el default, representando a una mayoría de los argentinos. Hoy, el 80% de los argentinos estuvieron a favor del acuerdo, de la palabra”.

Mauricio Macri defendió el préstamo que contrajo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

“Entendían que sin ser parte del mundo, no tenemos futuro. Estoy más optimista que nunca. Hoy los argentinos están entendiendo que no hay soluciones fantasiosas. Estamos ante un colapso cultural de populismo”, agregó en diálogo con La Nación +.

Por su parte, destacó el apoyo que recibió en su momento de los líderes mundiales. “Con el apoyo de (Angela) Merkel, de Trump, de Abe y de Xi Jiping, nos dieron una mano enorme para que continuemos en el rumo al que íbamos. Era ventajoso para la Argentina tomar ese préstamo. Lamentablemente, hubo mucha gente que se tentó devuelta con la musiquita del asado gratis”, recordó.

Alberto Fernández

El ex mandatario criticó duramente a sucesor y aseguró que “ya no queda palabra presidencial, se empeñó en destruirla. No le cree nadie en la Argentina ni en el mundo”.

"No le cree nadie en la Argentina ni en el mundo", disparó contra Alberto Fernández.

“Quedó en evidencia que unirse para ganar el poder, sin un sueño compartido, termina con un país sin rumbo y encima se pelean entre ellos. Eso de vergüenza. No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir y no sabe cómo ir”, añadió en cuanto a Fernández.

Cristina Kirchner

En cuanto a la vicepresidenta, la criticó duramente al afirmar que “perdió el contacto con la realidad hace mucho tiempo”. “Soñaba con pertenecer a una liga de países con gobiernos autoritarios. Cualquier intento de confiarle la centralidad del poder a una persona, termina afectando tu libertad y llenándote de problemas de corrupción”, manifestó.

Vladimir Putin

Macri reveló que, hoy en día, “Putin es alguien diferente del que yo traté”. Contó también que lo trató un total de 4 veces y que mantuvieron una relación de respeto. En cuanto a la invasión de Ucrania, opinó que “lo que ha hecho es criminal. Está invadiendo un país democrático y nada lo justifico. Yo no lo compararía con Hitler, que fue una desgracia que tuvo la humanidad y no hay que compararlo con nadie”.

Macri reveló su relación con Vladimir Putin en el marco de la invasión a Ucrania.

Su rol en el 2023

En cuanto a su rol en las próximas elecciones presidenciales, indicó que “no es una decisión prioritaria si voy a ser candidato o no. No es tan importante quién, sino para qué volvemos. Ellos volvieron al poder solamente para tenerlo y para protegerse ellos. Hay varios candidatos buenos que se están preparando. En su momento yo voy a encontrar mi lugar, no te preocupes”.

“Vamos a volver en el 23, va a volver el espacio. El segundo tiempo, es el segundo tiempo del cambio y va a ser tan bueno como el de Boca ayer”, aseguró.

"Hay varios candidatos buenos que se están preparando", enfatizó Macri haciendo referencia a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

La posibilidad de sumar a Javier Milei y a José Luis Espert a Juntos por el Cambio

Ante esta pregunta, el ex mandatario señaló que, aunque “defienden los valores en los que yo siempre creí, pero Juntos por el Cambio es el que tiene experiencia, el que ya estuvo en el gobierno, el que tiene relación con el mundo, que nos está esperando. Ellos quieren contar con la Argentina”.

.

La opción de privatizar Aerolíneas Argentinas

En este tópico se mostró tajante por el costo que la empresa les genera a los argentinos. “¿Por qué tenemos, los argentinos que no usamos aerolíneas argentinas, pagar al señor Biró y sus amigos, esa cantidad de plata para que ellos se diviertan? Nosotros desarrollamos la Low Cost y le costaba cero pesos al argentino. ¿Hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos, lindos, de que Aerolíneas es Argentina? Si no es viable, hay que privatizarla”.