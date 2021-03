Un llamativo detalle dejó la reunión de esta mañana con los principales referentes de Juntos por el Cambio, entre los que estuvo el ex presidente Mauricio Macri. Su presencia era esperada después de una semana en la que presentó su libro "Primer tiempo". Lo que sorprendió fue el escenario que eligió para conectarse a la reunión de zoom: su dormitorio.

.

Tal fue el descuido del ex jefe de Estado que no se percató que detrás de él no sólo se veía la cama matrimonial sino también a su esposa, Juliana Awada.

Pese a estar presentes, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Ferraro, entre otros, no hicieron comentarios al respecto.

Mauricio Macri se conectó desde su dormitorio y causó furor en redes sociales.

Todos destacaron que Macri estuvo activo durante el encuentro y opinó sobre distintas cuestiones de la política actualidad.

.

Cuando comenzaron a circular en redes sociales capturas de imágenes en las cuales se veía el dormitorio matrimonial del ex Presidente, muchos dirigentes difundieron otra imagen donde se ve a Macri de remera blanca, hablando, y con un ojo entreabierto.