Las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria criticaron la suba de retenciones por parte del Gobierno nacional, aseguraron que no fueron consultadas al respecto y estimaron un impacto de 1.800 millones de dólares en el sector.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, indicó que "cuando estuvimos con el candidato Alberto Fernández, nos convocó al diálogo y nos dijo que gustaran o no, iban a consultar las medidas. Esto no ha sido consultado".

Pelegrina consideró que "la medida en sí, está aislada de un plan económico integral que aun no se conoce, y tendrán un fuerte impacto negativo sobre el campo estimado en 1.800 millones de dólares, pero sobre todo en los márgenes de cada productor, que ya se proyectaban muy estrechos especialmente de aquellos con largas distancias a puerto y de zonas mas difíciles, con creciente impacto de una sequía". "Esto se traducirá en un fuerte desincentivo a la producción, la inversión y la creación de empleo futuro", afirmó, y cuestionó que "el pedido de ajuste y contribución recae nuevamente sobre los ingresos de los sectores productivos, el campo primero siempre".

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que la noticia fue poco "halagüeña por el contenido y la forma", y agregó que "el doctor (Alberto) Fernández se comprometió a que este tipo de cosas las íbamos a conversar primero". Sin embargo, indicó en declaraciones a radio Mileniumm que "hay que mantener la calma". "Ojalá que esto venga acompañado con otras medidas, porque si no es más de lo mismo", concluyó.

En la misma línea el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, consideró que "encontrarnos con está situación y enterarnos por el Boletín Oficial es algo que no teníamos en órbita. (Alberto) Fernández dijo en campaña que no iba a tomar ninguna medida que no estuviera consensuada". Asimismo, indicó que en la medida publicada "no se ve ningún tipo de segmentación". "No es lo mismo un productor de 50 a uno de 50.000 hectáreas, ni las distancias a los puertos o las economías extrapampeanas", remarcó.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo resolvió derogar el monto fijo de retenciones de $4 por dólar, y dejar vigente la alícuota del 12% para los granos establecido en la resolución del ex presidente Mauricio Macri de septiembre del 2018.

De esta manera, el nuevo decreto estableció derechos de exportación del 12% para los granos excluida la soja, la cual alcanzaría el 30%, y 9% para otros productos como la carne, la harina y la leche en polvo, y del 5% para algunas frutas.