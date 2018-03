Gabriela Michetti expresó su rechazo a las iniciativas legislativas para despenalizar el aborto al sostener que "no se puede elegir entre una vida y la otra".



Si bien reveló su postura personal, Michetti aclaró que el Gobierno no tiene una posición tomada sobre el tema y dejará el resultado librado al debate de los legisladores en el Congreso de la Nación.



"El Presidente (Mauricio Macri) ha dado la posibilidad del debate. Lo que no hay es una postura del Gobierno en función del proyecto que tiene que salir, sino la libertad del debate", dijo la vicepresidenta al hablar ante economistas y empresarios en el congreso Argentina Summit organizado por la revista británica The Economist.



Michetti agregó: "Yo personalmente no creo que la despenalización del aborto sea la solución que estamos buscando para el problema. No me gusta esta cuestión de que me pongan ante la necesidad u obligación de tener que elegir por una vida o por la otra vida".



La Vicepresidenta y titular del Senado explicó que para ella el ser humano se inicia "como persona" ya en la concepción, por lo que está en contra de coartarle la posibilidad de desarrollarse.



"Considero que la concepción ya marca el inicio de una vida, de cualquiera de nosotros que comenzó así. El ser humano comienza de esa manera dado que si no pasa por ese estadío no se convierte en una persona", dijo la segunda en línea de mando del Gobierno.



"Entonces, una vida u otra vida no me gusta", añadió y señaló que hay muchos ejemplos en los que se ha avanzado y "mejorado sustancialmente" la política de salud reproductiva y la de salud sexual. Y aseguró que gracias a esos avances logrados -según indicó- durante la gestión Cambiemos, vienen cayendo "de manera impresionante desde hace dos años" las muertes por "supuestos abortos mal realizados".



Michetti valoró además la "fuerte institucionalidad y la previsibilidad" del gobierno, al tiempo que resaltó que "los indicadores macroeconómicos son mejores de los que teníamos hace dos años".



Para la vicepresidenta, "el gran cambio que se produjo desde hace dos años fue el cambio cultural" y apuntó que "empezamos explicando de dónde veníamos para que se pueda entender por qué cuesta tanto salir de esta situación".



"Este, creo yo, es el gran cambio que tenemos que mirar, el gran cambio cultural que se dio en los argentinos que ya veníamos fatigados de nosotros mismos", insistió.



Por último, Michetti afirmó que se ha modificado la política de los "planes sociales que antes eran sólo transferencia económica y ahora se reciben contraprestaciones de servicios".



"Hoy tenemos unos 60 mil planes en los que se están recibiendo contraprestaciones y además tenemos que resaltar el carácter temporal que tienen", finalizó.