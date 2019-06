Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



El tablero de Cambiemos está revuelto. Si bien algunos de los sectores más duros del PRO insisten en que Gabriela Michetti bien po- dría ser nuevamente la candidata a vicepresidenta, la mayoría cree que es necesario “abrir” la fórmula al ra- dicalismo. La danza de nombres es enorme.



Los radicales Martín Lousteau, Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo son mencionados para acompañar a Mauricio Macri, a falta de dos semanas para las definiciones. Hay quienes dicen que el Presidente también pone mucho énfasis en que la otra mitad de la fórmula esté ocupada por una mujer. En este sentido también habían resonado tanto Carolina Stanley como Patricia Bullrich.



Sin embargo, en estos dos últimos casos implicaría una fórmula de “PRO puro” que se in- tenta evitar. Muchos en los pasillos del poder analizan que la única forma de calmar a los “primos” radicales es dándoles un lugar en la boleta.



El titular del Senado, Federico Pinedo, dijo como para dar una pista que “no tiene que ir un radical, pero puede ser un radical” quien acompañe al Presidente finalmente. La reafirmación de que el radicalismo no se cortó por la suya en la última convención partidaria hizo que los sectores más intransigentes del PRO abrieran las puertas al acuerdo.



En tanto, la tercera pata política de Cambiemos -la Coalición Cívica de Elisa Carrió- decidió mantenerse al margen de estos cierres y luchas por un lugar en la vicepresidencia. Carrió elige sus batallas y sabe que el lugar en la fórmula no es para su fuerza política.



Colectoras: tensión



Sin embargo, hoy los principales di- rigentes de Cambiemos no hablan de quién será el candidato a vice, sino de si finalmente María Eugenia Vidal tendrá a su favor el beneficio de listas colectoras que apuntalen su posibilidad de reelegir como gober- nadora bonaerense.



Todo dependerá de qué pasa con Sergio Massa, si finalmente presenta su candidatura presidencial o si “juega” con el kirchnerismo desde otro lugar. La “cuestión de las colectoras” genera innumerables fricciones entre el sector de Vidal y la Casa de Gobierno.



Algunos interpretan que el instrumento de la colectora po- dría beneficiar a Vidal en provincia, pero perjudicaría las chances elec- torales del propio Macri en la lucha por la presidencia.



Hoy, lo que más suena tanto en ámbitos oficiales como peronistas es que Massa finalmente cerrará con el kirchnerismo, lo que echaría por tierra el plan colectora que se imaginó para que la gobernadora pudiera sumar a su candidatura los votos del líder del Frente Renovador.



Parte de la tensión entre La Plata y la Rosada surge porque algunos ven un escenario donde el peronis- mo puede ganar la gobernación y Macri retener la presidencia.



Al gobernador bonaerense se lo elige en octubre y el cargo se defi- ne por un voto, mientras que Macri tiene la opción de la segunda vuelta para sumar a sectores que no lo vo- tarían de entrada, pero lo elegirían como “mal menor” ante la fórmula Fernández-Fernández.