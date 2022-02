Cuando en febrero se presentaron los protocolos sanitarios para las escuelas primarias y secundarias no hubo chispazos entre funcionarios como los últimos dos años de pandemia. Sin embargo, persisten algunas diferencias de criterios entre la ciudad y la provinica de Buenos Aires. El gobierno porteño definió que el uso del tapaboca en las aulas arranque en cuarto grado porque sostienen que interviente en el aprendizaje y al ser consultado por la decisión, el ministro de Salud bonaerense, Martín Kreplak, aseguró que "es mentira" ese argumento.

Los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación difieren de los anunciados por la gestión porteña en un solo punto: el uso de barbijo en el aula. La cartera que conduce la ministra Carla Vizzotti presentó el protocolo Aulas Seguras con el uso de tapaboca en todos los grados. En la ciudad de Buenos Aires, está exigido desde cuarto grado, a alumnos de 9 años.

La ministra de Eduación porteña, Soledad Acuña, había explicado la semana pasada al ser consultada por esa decisión que la diferenciación con el resto de las jurisdicciones se debe a que el barbijo afecta el proceso de aprendizaje de los más chicos.

Nicolás Kreplak aseguró esta mañana en radio La Red, Acuña "miente" al referirse a las dificultades que genera el barbijo en el marco del aprendizaje. "Es una maldad que debería dejar de hacer", acotó.

Para el ministro bonaerense, "es mentira lo que dice Acuña. Es grave, peligroso y preocupa a las familias". Así lo aseguró en una entrevista brindada tras el anuncio de la vacunación libre en toda la provincia para recibir la tercera dosis contra el coronavirus.

¿Cuál es el protocolo nacional para el uso de barbijo en las aulas?

Las clases comenzaron esta semana en la ciudad y el 2 de marzo iniciarán en la provincia. (FOTO: Ruben Paredes)

La semana pasada, ministras y ministros de Salud y Educación de las distintas jurisdicciones del país acordaron en una reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Educación los protocolos para todo el país. Son recomendaciones consensuadas entre los funcionarios de las áreas, en consulta con especialistas, como infectólogos, epidemiológicos y psicólogos infantiles.

