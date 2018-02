El diputado nacional Gastón Roma (PRO) reivindicó lo logrado en los dos años de gestión de Cambiemos, aunque advirtió que “no hay que cometer el error de convertirse en fanáticos, como el gobierno anterior”, y consideró que si desde su espacio “no hay autocrítica, se pueden terminar convalidando situaciones que a veces son complicadas”.



Señaló, además, que “hubiera preferido más shock que gradualismo” en la política económica, y se mostró contrario a “cerrar o echar gente” de reparticiones y empresas del Estado, al considerar que, en todo caso, “hay que buscar que sean eficientes”.



En la entrevista, Roma tuvo algunas definiciones que parecen salirse de los márgenes habituales de su histórico comportamiento orgánico, en cuanto a adhesión se refiere de las iniciativas del Poder Ejecutivo.

En cualquier caso, la de Roma aparece hoy como una de las pocas voces que expresa algunos matices dentro del bloque PRO en la Cámara baja.



En su despacho del octavo piso del Anexo de la Cámara de Diputados, Roma habló de las diferencias en el peronismo, y aventuró que “más temprano que tarde se terminarán uniendo”, porque “así lo marca la historia”.

¿Qué balance hace de estos dos primeros años de mandato?

Han sido dos años bastante laboriosos, en lo personal venía con otras expectativas, hubiera preferido otro tipo de políticas, pero son las que eligió el gobierno y las que se pueden implementar. Pero en verdad la realidad superó las expectativas que tenía el gobierno, y eso nos condiciona en un montón de temas. Esto no es una excusa, sino una señal de que hay que redoblar el trabajo para cumplir las metas que se prometieron a los electores.



¿Usted pone en entredicho el “gradualismo” aplicado por el gobierno?

Para mí hay un exceso de gradualismo, yo soy más de políticas de shock. Más que en obra pública, tendríamos que haber apostado a desarrollar economías, como las regionales, porque así generaríamos empleo genuino. Se necesita generar una baja importante en la presión tributaria al sector privado, que es el que toma gente. Hay un Estado muy grande, es cierto, pero yo creo que hay que hacerlo más eficiente; sin echar gente o cerrando Fabricaciones Militares.



¿Hasta cuándo tendrá vigencia la apelación a los desmanejos del anterior gobierno?

No sé, pero es mejor lo que tenemos ahora que hacia donde íbamos. Por ahí lo de Néstor Kirchner no estaba mal, eso de mirar un poco al mercado interno, de vivir con lo nuestro; pero todo eso quedó aplastado por la corrupción. Así, cosas que se podrían haber rescatado terminan invalidadas por la corrupción. Más allá de eso, algunas cosas las hacemos bien, y en otras nos alejamos de la gente; por eso tenemos que buscar el punto de equilibrio. Pero va a llevar un tiempo.,



¿Cómo administran las diferencias sobre algunos proyectos dentro del interbloque Cambiemos?

Hay temas en los que los radicales son más críticos. Y en el PRO somos más monolíticos, por ahí se habla un tema con uno o con otro, pero nadie se permite discutirlo. Eso tiene que ver con la filosofía de como se construyó el PRO. Por eso digo de no cometer el error de convertirnos en fanáticos, como los anteriores (por el kirchnerismo). Si no tenemos tenemos autocrítica, podemos terminar convalidado situaciones que a veces son complicadas.



¿O sea que usted mantiene una posición más moderada?

Mire, yo salí a defender muy fuerte al ministro de Energía, Juan José Aranguren por el tema de las tarifas, y después el Gobierno dio marcha atrás para aplicar el gradualismo. A partir de ahí, uno empieza a tirarse para atrás, y no se puede ser tan efusivo en la defensa, por lo menos yo no soy tan fanático. Yo creo que el gobierno hace algunas cosas bien, y en algunas erra en la estrategia, pero no en la de comunicación, sino en la de negociación. Me parece que hay otros diputados más fanáticos, de salir a los medios a defender a capa y espada todo sin cuestionarlo.



¿Ve la posibilidad de que las diferentes vertientes del peronismo vuelvan a unirse?

R: Históricamente, el peronismo tiene la capacidad de reconvertirse y amalgamarse en las peores situaciones, y creo que llegado el momento lo harán y terminarán todos en el mismo espacio, más allá de lo que nosotros intentemos mostrar sus diferencias. Han hecho todas las alianzas habidas y por haber, y han justificado cualquier cosa, para luego terminar unidos y compartiendo el mismo espacio. La historia dice que tarde o temprano va a volver a pasar.