Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

En un 24 de marzo distinto por la suspensión de la masiva movilización por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, aseguró a Cronica.com.ar que brindarán las herramientas necesarias para la búsqueda de los nietos y apuntarán a "acelerar los juicios de lesa humanidad". "No queremos que los genocidas mueran impunes", sostuvo.

La Secretaría que Pietragalla tiene a su cargo acompañar en este día las acciones de los organismos de Derechos Humanos que convocaron a un "pañuelazo blanco" en balcones, ventanas y puertas de los argentinos, a quienes invitaron a sacarle fotos a su pañuelo y publicarlo en redes sociales. "Suspender la marcha no fue lo más agradable pero es una decisión que tuvimos que llevar adelante por la pandemia. El acto por el 24 de Marzo tiene reconocimiento internacional y ahí nos encontramos los distintos organismos para acompañar a las Madres y Abuelas con las fotos de nuestros seres queridos", contó el también nieto restituido número 75, quien recomendó "quedarse en casa" y "buscar alternativas para conmemorar" este día.

En ese sentido, dijo que desde la Secretaría harán "todo lo posible por honrar la memoria de los 30 mil". "Trabajamos día a día para que estén presentes. El olvido es uno de los temores del ser humano, uno quiere estar presente en sus hijos y en sus nietos, y esta dictadura ni siquiera quiso que sus hijos tengan memoria. Vamos a reinvindicar y a militar para no olvidar esa historia de nuestro país", remarcó.

Pietragalla junto a Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

- ¿Cómo encontró el área tras asumir?

- Encontramos una situación que nos dejó un poco perplejos. Si bien sabíamos que había un retroceso en las políticas de Derechos Humanos, la verdad es que fue sorprendente ver su magnitud. No sólo había un vaciamiento de políticas sino un Estado que ponía en duda el Terrorismo de Estado. Los genocidas condenados habían comenzado a recuperar garantías y tener un marco de impunidad que nos sorprendió, como los juicios retrasados y los arrestos domiciliarios. También había un retroceso vinculado a la violencia institucional, como la doctrina Chocobar, el asesinato de Rafael Nahuel y la represión de la protesta social. Existía además un abandono edilicio en la mayoría de los centros clandestinos para la detención de militantes políticos, que funcionaron en los años '70. Tienen muchos años, hay que hacer trabajos de mantenimiento porque son lugares de prueba que son resguardados por la Justicia. Sin embargo, no hubo inversión, como puede verse en el predio de la Ex Esma.

- ¿Cuáles son las prioridades de su gestión?

- Avanzar y darle celeridad a los juicios de lesa humanidad es una de las prioridades. Hoy, muchos genocidas están imputados y no queremos que mueran impunes porque son personas grandes y tienen una salud complicada. Poner al día la agenda de demandas que tiene la Argentina ante organismos internacionales de Derechos Humanos también es una prioridad. Es importante que el país no adeude respuestas ante esas causas, como sucedió con la gestión de (el ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio) Avruj y (el ex presidente Mauricio) Macri, que no respondieron y dejaron más de 400 causas tras irse del gobierno.

Otra es erradicar la violencia institucional. Es una deuda de la democracia eliminar las arbitrariedades con los jóvenes que sufren esa violencia. Estábamos por lanzar una campaña sobre esto, bien federal, muy fuerte, que incluye a los miembros de la fuerza de seguridad. Además son prioridad esos hombres y mujeres que todavía no conocen su historia, nietos de las Abuelas. Soy parte de esa historia también y sé lo que significa encontrarse con la verdad. Para nosotros es fundamental que nuestros hermanos que no saben su historia, la sepan.

- ¿Cómo será la formación de Derechos Humanos en las fuerzas armadas?

- Estamos trabajando en dictar un cuatrimestre con contenidos tanto para las Fuerzas Armadas como de seguridad de todo el país. La idea es poder trabajarlo, incluir a esos miembros y darles herramientas para que sepan sus derechos, como así también darle herramientas a la sociedad sobre violencia institucional. La única manera de poder realizar esto en Argentina es que todos nos comprometamos.

- ¿Cuáles serán las políticas públicas a implementar en espacios de memoria?

- La Dirección Nacional de Sitios de Memoria está trabajando en materia de infraestructura. Fueron cuatro años de no llevar inversión y se nota. Queremos poder generar los arreglos necesarios, además de trabajar para abrir otros espacios para que sean parte de la memoria colectiva de la sociedad. Por ejemplo, el más grande de la Argentina, el predio el Campo de Mayo, que se demolió. Vamos a llevar adelante paulatinamente los proyectos correspondientes para transformarlo en un espacio de memoria.

Pietragalla junto a la imagen de su madre, Liliana Corti, asesinada el 4 de agosto de 1976.

- ¿De qué manera buscarán acelerar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad?

- Se trata de causas que son gigantes, lo que hace que un juicio demande meses o hasta años, entonces la idea es poder acelerar en la cantidad de días. Vamos a tener que trabajar una ley para lograr esto, estamos viéndolo. Queremos generar y dar recursos, lo que es una voluntad política del presidente Alberto Fernández y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. para que la Secretaría pueda empezar en breve a dar un resultado en este tema. El gran problema que tenemos es la falta de audiencias y la falta de interés de los jueces en los últimos cuatro años con llevar adelante estos juicio contra los genocidas. Un sector de la Justicia no se siente cómoda con desarrollar estos juicios y todavía hay jueces que vienen de la época de la dictadura. La Justicia es una deuda pendiente que Cristina (Fernández de Kirchner) quiso modificar al llevar adelante una reforma judicial, pero la Corte Suprema la declaró "inconstitucional". Pero, ahora, estamos trabajando en darle otra dinámica a la Justicia, así como otro esquema y otra valoración.

- ¿Qué herramientas implementarán para la búsqueda de los nietos?

- Si un hombre o una mujer duda de su identidad y tenía que acercarse a Abuelas, era más difícil en un contexto en que todo comenzaba a cuestionarse de nuevo, que fue lo que pasó con el gobierno anterior. Vamos a generar todas las herramientas para que las personas que dudan, puedan venir con tranquilidad, sepan que van a ser cuidados y que van a conocer su historia. Vamos apuntar a la promoción y fortalecimiento de esa misión, siempre apoyando a las Abuelas de Plaza de Mayo y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) que hace una tarea muy fuerte en esto.

- Alberto Fernández afirmó que quiere una ley contra el negacionismo de la dictadura, ¿avanzaron en esa idea?

- Como diputado, presenté un proyecto el año pasado contra negacionismo. Lo ideal sería que el Presidente pueda impulsar una ley propia. Él nos transmitió sus ganas de hacerlo, y es importante que esa ley salga porque, más allá de las cuestiones ideológicas cuando gana un gobierno u otro, no se puede poner en duda que fue un genocidio, que hubo una dictadura militar que secuestró, asesinó y desapareció personas, robó bebés, y que cometió los peores delitos que puede cometer un ser humano. No deben ser reivindicados sino sancionados porque esos delitos van en contra de los valores de la democracia y de la humanidad.

- ¿Cómo percibe este discurso negacionista en la sociedad argentina?

- Los organismos de Derechos Humanos, que nunca claudicaron en su lucha, y el proceso que llevó Nestor (Kirchner), marcaron a la sociedad. Lo difícil es escuchar en la calle 'que vuelvan los militares' o 'con los militares, estábamos mejor'. Hay un sector que aplaude eso, pero tendrá que convivir con las reglas democráticas, con las reglas de una sociedad, hoy estamos fortaleciendo los valores democráticos, jamás podemos pensar en una dictadura. Esto quedó en evidencia con el 2x1 para los genocidas que intentó hacer (Mauricio) Macri y que llevó a la sociedad a la calle. Hay que brindarle herramientas a la sociedad para que pueda identificar gobiernos que vienen a llevarse todo, como sucedió los últimos cuatro años, esos procesos económicos neoliberales, en contra de los interés del pueblo y defienden los intereses de grupos muy concentrados de la economía, que están enmascarados en más derechos y más beneficios, y termina siendo un desastre.