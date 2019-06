E l cierre de listas de la medianoche del sábado dejó numerosos detalles sobre quiénes serán candidatos, pero también sobre algunos referentes que no forman parte de ninguna de las listas.

En ese pelotón se destaca Daniel Scioli. El ex candidato presidencial del kirchnerismo no recibió el aval del Frente de Todos para disputar la interna presidencial. El ex gobernador bonaerense tiene mandato en la Cámara de Diputados hasta 2021.

El listado incluye a otros dos peronistas de peso: Felipe Solá y Emilio Monzó. Solá también declinó su candidatura presidencial en el Frente de Todos. Al igual que Scioli, no necesitaba renovar. Monzó, por su parte, sufrió una vez más su larga disputa con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

De Cambiemos hay otros dos nombres de peso que ya no estarán en el Congreso: Federico Pinedo, quien cedió su lugar como parte del acuerdo con Martín Lousteau en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Eduardo Amadeo, un ultra que no logró cerrar ningún espacio en las boletas.

El pelotón lo completa Margarita Stolbzer: la líder del GEN coqueteó con la gobernación de Consenso Federal, pero desistió.