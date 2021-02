Continua la búsqueda desesperada por parte de la familia de Carlos Menem para recuperar su anillo robado, por lo que informaron la decisión de ofrecer una recompensa por la devolución del objeto o cualquier información de utilidad que se brinde.

Según señaló el abogado de la familia, Diego Storto, este fue un pedido realizado por la hija del ex mandatario, Zulemita Menem, aunque aclaró, consultado sobre la cantidad de dinero ofrecido, que no hablaron sobre el monto.

"Es una papa caliente ese anillo, porque tiene grabados los nombres de los hijos del doctor Menem. Por eso nos pusimos de acuerdo para ofrecer una recompensa para que la persona que lo hizo haga aparecer el anillo. Lo que más quiere Zulemita es recuperar ese anillo, por eso ofrece plata", destacó el letrado a TN.

.

Por otra parte, en el día de ayer Carlos Maslatón, un abogado liberal y ex concejal de la ciudad de Buenos Aires por la UCeDe, se adelantó a la familia y realizó también vía twitter el ofrecimiento de una recompensa por el anillo de Menem, en el aseguró no denunciar a quien lo tenga y devolverselo a la familia del ex presidente "gratis".

Atención, pago 200.000 pesos argentinos de rescate por el anillo del Presidente Carlos Menem. Garantizo evitar toda denuncia ante las autoridades. Se comunican conmigo por MD o por seudónimo. Pago inmediato contra entrega. El objetivo es retornárselo a la familia Menem, gratis. pic.twitter.com/s1L38jaLom — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 17, 2021

"Atención, pago 200.000 pesos argentinos de rescate por el anillo del Presidente Carlos Menem. Garantizo evitar toda denuncia ante las autoridades. Se comunican conmigo por MD o por seudónimo. Pago inmediato contra entrega. El objetivo es retornárselo a la familia Menem, gratis", garatizó.

La investigación

En las últimas horas, los investigadores hicieron un allanamiento en los domicilios de tres enfermeros que trabajaron en la casa de Menem durante su internación domiciliaria, quienes no se encuentran detenidos, pero tendrán que ir a indagatoria.

El robo fue descubierto el 17 de diciembre pasado por el enfermero personal de Menem, al momento en que revisó el estuche de los anteojos del ex presidente en su casa de Belgrano, que era el sitio donde solía guardar el anilllo, pero este había desaparecido.

La denuncia fue radicada por la Zulemita el mismo día e interviene en el caso la división Robos y Hurtos de la policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional Nº 42, a cargo de Carlos Velarde.

.

En tanto que la franja de días que manejan los investigadores como marco temporal en el que se realizó el hurto es entre el 6 y el 15 de diciembre, sobre el indicio de que las cámaras de seguridad de la casa no funcionaron durante ese tiempo.

"La Justicia está poniendo la lupa sobre algunas personas que durante la investigación quedaron más al descubierto probatoriamente, que fueron llamadas a declarar y se notó que falsearon su declaración", señaló Storto.

El anillo robado es una replica de un regalo del padre del ex presidente entre 1989 y 1999, Saúl Menem, y lleva los nombres de sus cuatro hijos Carlitos Jr, Zulemita, Carlos Nair y Máximo Menem.