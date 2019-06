Por Florencia Golender

@flopa01

Las decisiones que tomen en los próximos 10 días los dirigentes con aspiración a ocupar un rol central en el futuro del país, son las primeras cruciales para el tablero electoral actualmente en recomposición. Los polos opuestos que encarnan el macrismo y el kirchnerismo aguardan la definición de la tercera vía con mayor caudal de votos, que esta semana adelantó alineación: "Lo que sea necesario para que en 2019 haya un nuevo gobierno". Las negociaciones, contra reloj.

Serán tiempos de "que sí, que no" hasta el miércoles 12 de junio cuando finaliza el plazo para inscribir frentes electorales para la elección de presidente y legisladores nacionales. Luego se abre otra etapa hasta el sábado 22 cuando cierra la presentación de listas de precandidatos.

El peronismo, después de conocerse la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner apuró la definición de nombres, tanto que parece que ya tiene listo el binomio que competirá por la provincia (Axel Kicillof-Verónica Magario). En Cambiemos, la pulseada es entre el PRO y sus aliados del radicalismo. Quién será el precandidato a vice que acompañará a Macri, es el punto de partida de los roces y los pedidos de "ampliar Cambiemos".

El actual panorama muestra así un cambio rotundo respecto a las últimas contiendas del 2015 y 2017, cuando casi la totalidad del peronismo no kirchnerista "dialogaba" con Cambiemos. Pero en el último año, las prioridades viraron tanto como los índices económicos y ahora, todo es posible para enfrentar al único mal indiscutible: la crisis económica.

De ahí que "construir" sea una palabra clave para los dirigentes que se disponen a armar "el frente patriótico" propuesto por la ex presidenta. "No es el Sergio (Massa) del 2013, no tiene esa cantidad de votos que tenía, pero tiene votos que nosotros no tenemos", confió a "Crónica" una importante fuente del PJ bonaerense.

En las últimas horas hubo versiones de un encuentro entre Massa y Alberto Fernández para conversar sobre la posibilidad de competir en una interna. Es decir, el miércoles 12 cada uno presentaría su lista dentro del mismo espacio. A esa coalición se sumaría Daniel Scioli con su fórmula propia. Por lo pronto, el compañero de fórmula de Cristina invitó al indeciso públicamente. Se estima, igualmente, que las sutilezas de Massa no tardarán en convertirse en postura: "Estoy para liderar o para tirar del carro donde sea", aseguró el último jueves en pos de "construir ese cambio de gobierno que pide la mayoría".

El líder del Frente Renovador (FR) se cansó también de esperar definiciones de posibles nuevos alidados. Se suma que las bases del FR ya estaban negociando con el kirchnerismo antes que la cúpula.

Por su parte, en la Rosada de nuevo apuestan a la polarización pero esta vez no se trata exclusivamente de la grieta con el kirchenirismo y su máxima representante sino de la dicotomía entre "pasado y presente". Más allá de las candidaturas que eventualmente acordarán con el radicalismo, la campaña para el oficialismo ya empezó. Sólo podría haber sorpresas si logra "ampliar" su base de forma tal que haga espacio para sumar dirigentes que forman parte de Alternativa Federal (AF) pero que no seguirán a Massa si acuerda con el kirchnerismo (el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Salta, Juan Manuel Urtubey y el senador nacional Miguel Ángel Pichetto completan AF). Separado de esa ecuación quedó Roberto Lavagna quien ya recontra confirmó que no va elegir "entre lo malo y lo peor" y se larga a la carrera con espacio propio: Consenso 19.

Cambiemos apunta entonces a mostrar obras en contraste con "el nivel de abandono y estancamiento en el que se encontraba nuestro país", escribió ayer Macri en su Facebook donde publicó una encuesta en la que los usuarios debían elegir entre la imagen de un camino terminado en San Pedro, Misiones, y otra donde no lo estaba. "Las opciones de la encuesta eran dos: Pasado o Presente. Una amplísima mayoría eligió el presente. Un 12% no. No tengo una explicación. Puede ser una forma de apego al pasado. Lo cierto es que por alguna razón una minoría eligió lo roto a lo nuevo, lo abandonado a lo reparado, lo oscuro a lo iluminado", resumió el Presidente.

El posteo de este pasado sábado abrevió lo que será la campaña del oficialismo. Alejado de la estrategia "cara a cara", como lo eran los timbreos antes de la devaluación de 2018 y de la consecuente recesión, el gobierno redoblará la apuesta en redes. Su asociación con "lo nuevo, lo reparado, lo iluminado" es la reflexión a la que convocan.

En la recta final de la rosca política pre elección, cada sector negocia para acercarse al rol que aspira ocupar. Cristina "se bajó" de la carrera presidencial y habilitó en la oposición acercamientos que parecían trabados. Cambiemos logró calmar al dólar y tuvo un respiro para la reflexión puertas adentro. "La volatilidad del tipo de cambio puede acrecentarse una vez que se terminan los dólares de la cosecha. No creo que la calma se mantenga hasta las PASO", dijo a este diario un destacado analista financiero.