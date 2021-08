A menos de tres semanas para las PASO del próximo 12 de septiembre, María Eugenia Vidal adelantó este martes sus propuestas de campaña. Los ejes centrales, explicó la precandidata a diputada nacional de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, están puestos en la educación, la economía y el fin de los privilegios del Estado. Y se enmarcan en un país golpeado en diversos aspectos por la pandemia de coronavirus. “La Argentina está de luto. Hay duelo y pérdida”, aseguró Vidal en un encuentro con medios gráficos, entre ellos cronica.com.ar.

Junto al economista Martín Tetaz y la diputada Paula Oliveto, dos de sus compañeros de lista, la precandidata de la alianza opositora dio detalles de sus planteos y marcó fuertes diferencias con el gobierno nacional. “Queremos un bloque sólido que frene al kirchnerismo”, subrayó Vidal, que mañana miércoles realizará la presentación formal de sus propuestas, en un acto donde estarán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; y el senador Martín Lousteau.

Las propuestas en educación

En este punto, la ex gobernadora bonaerense pidió impulsar una ley de emergencia educativa, ya que alrededor de 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela en medio de la pandemia. "Hay que identificarlos y que vuelvan a los colegios", manifestó. Y también propuso que los operativos de evaluación educativa sean obligatorios por ley, "dejando de lado cualquier discrecionalidad". "No podemos darnos el lujo de no evaluar. Lo que no se mide, no se puede mejorar", remarcó.

Además, Vidal expresó la necesidad de que haya prácticas formativas obligatorias en las escuelas secundarias de todo el país, algo que ahora sólo ocurre en los colegios técnicos. "Debe haber un vínculo de los jóvenes con el trabajo", afirmó la precandidata de Juntos por el Cambio, tras puntualizar que esta experiencia debe contemplar la articulación con los sectores productivos, académicos, científico-tecnológicos, culturales y comunitarios, entre otros, y ampliar los espacios de aprendizaje más allá del aula.

El foco en la economía

Por su parte, Tetaz se refirió a las propuestas de campaña en este aspecto y mencionó, entre otras iniciativas, una ley de reparación que reduzca los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados por la pandemia, como la hotelería, la gastronomía y el turismo. Además, planteó impulsar una ley que establezca una estrategia nacional para fomentar el primer trabajo de jóvenes de hasta 29 años que aún no se hayan insertado en el mercado laboral formal, y monotributo gratis por un año para personas de hasta esa edad que por su trabajo sean independientes.

“Queremos una agenda de reducciones de impuestos para los próximos años. Tiene que haber pautas de estabilidad fiscal para las grandes inversiones y los sectores que generan divisas”, subrayó Tetaz.

El economista reclamó también un Banco Central independiente para frenar la inflación. "No hay ningún país del mundo que lo haya logrado con programas como Precios Máximos. Hay que aprender de la evidencia internacional", opinó Tetaz. Y luego propuso la reconversión de planes para jóvenes en trabajo. "Son prácticas profesionales formativas en puestos de trabajo y beneficios fiscales a quienes contraten titulares de hasta 29 años del Potenciar Trabajo", señaló.

“Terminar con los privilegios”

La legisladora Paula Oliveto, que aspira a renovar su banca por otros cuatro años, fue la encargada de detallar estos puntos y propuso que "los sueldos de diputados y senadores aumenten en la misma proporción que las jubilaciones", junto con el fin de los regímenes de privilegio aún vigentes para el sector público y la creación de un portal abierto de declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes .

"Queremos terminar con la impunidad y que el Estado no sea un refugio para quienes cometen delitos", aseguró Oliveto, tras plantear la necesidad de una ley que impida que quienes tengan condena firme en casos de delitos contra la administración pública vinculados a la corrupción sean precandidatos, candidatos o autoridades partidarias.

Las críticas de Vidal al kirchnerismo

Durante la presentación de las propuestas de campaña, la precandidata a diputada hizo duros cuestionamientos al oficialismo. “En las elecciones de 2019 discutimos valores y un modelo de país. Ahora, con la pandemia, hubo un abuso de poder y empezaron a definir sobre nuestras vidas. Este modelo nos quiere burros, pobres y sometidos”, consideró.

En su intención de lograr “un bloque sólido que frene al kirchnerismo”, Vidal advirtió que desde el Congreso no avalará “superpoderes al Presidente, la reforma judicial y el cambio del Procurador, expropiaciones, restricciones de las libertades y una reforma del sistema de salud que le quite a la gente la obra social o el derecho de elegir su prepaga”.