Así como los outsiders, los médicos serán protagonistas de las elecciones legislativas. Se entiende: después de más de un año en que estuvieron expuestos a la pandemia de coronavirus, atraparon el interés de los espacios políticos y consiguieron lugares destacados en el armado de las listas. Para la mayoría de ellos será su estreno en las urnas. Los espera las PASO del próximo 12 septiembre y, de superar esa prueba, los comicios generales del 14 de septiembre.

El caso de Gollán

Uno de los elegidos para la campaña es Daniel Gollán, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Luego de haberse alejado del Ministerio de Salud bonaerense, se hizo una serie de chequeos de rutina para monitorear un marcapasos y empezó la campaña a todo ritmo. "Nosotros priorizamos la vida y ahora viene la etapa de recuperación económica para vivir la vida que queremos", sostuvo en un acto junto a su compañera de lista Victoria Tolosa Paz.

El manejo de pandemia de Covid-19 será uno de los ejes de debate rumbo a las urnas. Impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Gollán fue un defensor de mantener las restricciones para controlar el aumento de los contagios. "Si se levanta la cuarentena, en 15 o 20 días empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos, Italia y España, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos", advirtió alguna vez.

Incluso, Gollán salió al cruce de Miguel Ángel Pichetto, dirigente de Juntos por el Cambio que lo había calificado como el "doctor muerte". "No entiende nada de sanitarismo, que se dedique a la abogacía. Pichetto admira lo que dicen Jair Bolsonaro o Donald Trump", fue la respuesta del precandidato oficialista.

El debut de Manes

Al igual que el Frente de Todos, el radicalismo también apostó por un médico: Facundo Manes. El neurocientífico decidió incursionar en el mundo de la político después de varios amagues. Y en sus primeros días como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mostró un estilo chicanero desde lo discursivo.

Entre otras frases, Manes le pidió a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, su compañero en la interna de Juntos por el Cambio, "que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña". Y ante la sorpresa de Margarita Stolbizer por la presencia del ex intendente Jesús Cariglino en la lista, recurrió a la ironía y dijo "que no se pueden importar noruegos".

"Yo vengo a discutir el futuro de la oposición y a dar un salto cualitativo. Esto no da para más: la grieta nos embrutece y empobrece”, sostuvo Manes, a quien Elisa Carrió tildó de "mitómano" y amenazó con iniciarle una demanda civil por daños y perjuicios. El neurocientífico eligió ignorarla e insistió en que su rival "no es ninguna persona, sino la decadencia en la que Argentina está sumergida hace décadas".

Otros nombres

Como Gollán y Manes, el médico Adolfo Rubinstein también participará en estas elecciones. Lo hará en la lista de integrantes de la UCR que competirá contra María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. El ex secretario de Salud del macrismo admitió que "la salud pública no fue una prioridad del gobierno anterior", aunque se encargó de aclarar que él estuvo "muy en contra" de esa postura.

"Podemos ganar en La Matanza, Berazategui o Almirante Brown", confió Rodríguez Larrea días atrás, en una videoconferencia con dirigentes bonaerenses. Y en ese último distrito, Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, buscará renovar su cargo en el Concejo Deliberante. En tanto, el doctor Carlos Kambourian, que logró un espacio en los pandemia durante la pandemia, encabezará una de las tres listas que Juntos por el Cambio presentó en Malvinas Argentinas.