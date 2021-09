Las elecciones legislativas 2021 van tomando color de cara al próximo domingo, y los candidatos están realizando sus últimas apariciones en los medios para mostrar los intereses de la campaña electoral y captar más votantes.

En esta ocasión, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dialogó con Crónica.com.ar sobre las expectativas que están depositadas para el domingo venidero. Con relación a este tema, el funcionario destacó que "nosotros somos realmente optimistas porque entendemos que va de la mano del reconocimiento de lo que ha sido el trabajo del estado nacional, para enfrentar la pandemia y cuidar a nuestra sociedad, pero además entender que Frente de Todos es la única fuerza política que puede retomar esa agenda de esperanza y de expectativa que se venía generando desde el 2019 y que se complicó por los efectos de la pandemia".

.

Mucho se habla de esta particular campaña que vienen llevando adelante los partidos políticos, Larroque agregó que "es una campaña atípica porque nunca vimos un contexto de pandemia, pero más allá de eso, sí uno puede decir que no hubo un nivel de debate o lo que denominamos oposición, no presentó un debate que debe defender una oposición política. Me parece que estuvo centrado en encabezar los intereses políticos que representan y en agredir más que tratar de plantear una propuesta, obviamente, porque no pueden hablar del pasado porque no pueden hablar de las gestiones que realizaron a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, porque no tienen planteos a futuro por lo que hicieron a nivel nacional".

Otro punto a tener en cuenta es el panorama que se vive a nivel nacional en las futuras elecciones legislativas, a lo cual, el ministro respondió que "cada provincia tiene su realidad particular por hay lugares donde nosotros en general siempre tendemos a tener una ventaja notorias y hay provincias donde hay un mayor grado de complejidad. Vamos a ver cómo pega emocionalmente la pandemia, pero sí en el caso de Buenos Aires, vemos en el día a día el acompañamiento de la gente, en el sentido de reconocer ese esfuerzo y por supuesto, no olvidarse de lo que eran las expectativas antes de la pandemia".

A escasas horas del escrutinio, Larroque no se animó a dar un resultado concreto, aunque no esquivó la pregunta y argumentó que "es muy difícil hablar de pronósticos, y en general somos prudentes porque a veces las encuestas muchas veces no terminan de mostrar cuál es la realidad, para mí siempre la mejor encuesta es recorrer y estar con la gente, y lo que veo es reconocimiento y me quedo con eso, y espero que el número sea lo mejor posible para el Frente de Todos".

Seguí todas las noticias de las PASO 2021